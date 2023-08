Ilary Blasi sensuale in discoteca tra applausi e critiche: il look è mozzafiato

Ilary Blasi, una vita tra tv e grandi amori. La sua storia in foto

Continuano le vacanze d’amore di Ilary Blasi. Dopo il Brasile e le Dolomiti, l’ex moglie di Francesco Totti è approdata in Sardegna con il compagno Bastian Muller. In barba alle malelingue che parlavano di una presunta crisi, la coppia è più solida e unita che mai e si prepara a festeggiare il primo anniversario d’amore. La conduttrice e l’ex modello e imprenditore tedesco fanno coppia fissa da novembre 2022. Ilary e Bastian si sono concessi una serata movimentata al Phi Beach, noto locale sardo ad Arzachena e qui la Blasi ha lasciato tutti senza fiato (compreso Muller che aveva occhi solo per la sua dolce metà) con il suo look mozzafiato.

Ilary Blasi in discoteca in Sardegna con una tutina mozzafiato

Per la movida sarda insieme a Bastian Muller Ilary Blasi ha scelto una tutina mozzafiato firmata Yves Saint Laurent. Un modello – dal valore di 2.190 euro – in jersey lucido con i pantaloni aderentissimi total black e il bustier bianco e rosso caratterizzato da audaci tagli cut-outche con ombelico e under boob in bella vista. Le lettere YSL in metallo gold sul davanti creano un iper femminile effetto drappeggiato sia sul décolleté che sull’ombelico. Il capo fa parte della collezione primavera/estate 2022.

La stessa tutina è stata sfoggiata da Annalisa nel videoclip della hit musicale Bellissima, dove la cantante lanciata da Amici cita proprio il brand Yves Saint Laurent. La maison francese, dopo aver sentito la canzone, ha deciso di scegliere la Scarrone come testimonial. Lo stesso capo è stato infine indossato da Valentina Ferragni, sorella minore della più famosa Chiara, per una serata speciale in compagnia di alcuni amici.

Ilary Blasi troppo sensuale in Sardegna tra applausi e critiche

Il look di Ilary Blasi non ha lasciato indifferente il popolo del web. Tanti sono rimasti stupiti davanti a cotanta bellezza e sensualità, altri hanno storto il naso. Molti si sono lasciati andare a commenti fuori luogo e decisamente agghiaccianti. Solo per citarne alcuni: “Ilary, pensa ai tuoi figli”, oppure “Ma dimmi te se una madre con 3 figli si debba vestire così, ancora fa la ragazzina”.

Critiche del tutto inappropriate e inutili alle quali hanno risposto tante altre donne che, invece, hanno apprezzato la scelta dell’ex Letterina di Passaparola: quella di essere affascinante sempre per se stesse e per il proprio uomo, anche dopo tre gravidanze o quando non si hanno più venti anni .

Un fan ha così rimarcato senza peli sulla lingua: “Ma sarà libera di vestirsi come vuole? E quelle che scrivono pensa ai tuoi figli…vivete nell’invidia e creperete nell’invidia”. Un altro si è complimentato così: “Brava Ilary, goditi la vita. Sei bellissima”. La reazione della diretta interessata? Noncuranza, com’è nel suo stile.

L’ex moglie di Francesco Totti ha un carattere forte e deciso e sa farsi scivolare benissimo di dosso certe parole sterili, che non portano ad alcuna crescita personale. Dall’annuncio del divorzio ad oggi Ilary Blasi non ha mai replicato ad haters e company ma ha preferito andare dritta per la sua strada, mostrandosi raggiante e spensierata. Perché in fondo, come diceva Alda Merini, la miglior vendetta è la felicità: non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice.