Ambra Angiolini si gode “X Factor”. Silvia Slitti torna sulla polemica: “Mesi di silenzio”

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Quando inizia una polemica, non è facile che si sgonfi nell’immediato. Negli ultimi giorni una notizia ha fatto particolarmente “scalpore”: Ambra Angiolini, che al momento sta brillando al banco dei giudici di X Factor, starebbe occupando in modo abusivo la casa della event e wedding planner Silvia Slitti. Dopo la replica dei legali, quest’ultima è ritornata sull’argomento su Instagram, in concomitanza con la presenza della Angiolini in tv con il programma.

Silvia Slitti, la replica ai legali di Ambra Angiolini

“Voglio chiarire che le frasi ‘Ma perché non mettete in mano ai legali?’ sono inutili, perché è tutto già da mesi in mano ai legali, e quello che avete visto sui miei social è stata solo la conseguenza di mesi e mesi passati in silenzio avendo comprensione per tutto e tutti. Una comprensione che invece non è stata riservata a me“.

Le parole, condivise da Silvia Slitti su Instagram, hanno risollevato la polemica a poche ore dal commento di Ambra Angiolini su Domani e dalla nota ufficiale dei suoi legali. “È una brutta storia, ci sono di mezzo i legali, non sono abituata a fare casino sui social“, nelle sue parole si legge la volontà di mantenere privato l’episodio.

Secondo quanto riportato dalle accuse della event e wedding planner, la Angiolini starebbe continuando ad occupare abusivamente la sua casa: a dare maggiore risalto al racconto è il contratto, scaduto il 30 giugno 2022. Nonostante poi i continui solleciti, l’attrice non avrebbe mai abbandonato la casa. “Voglio solo riavere ciò che è mio”, ha ammesso la Slitti.

Ambra Angiolini ignora la polemica sui social: il successo a X Factor

Ricordiamo sicuramente il clamore che c’è stato sui social di Ambra Angiolini quando si è scoperto il tradimento di Massimiliano Allegri. Un “clamore” a cui l’attrice si è dovuta abitare, dal momento in cui per tanto tempo i follower hanno menzionato quanto successo, sostenuti poi dal famoso tapiro di Striscia la Notizia. Tuttavia, la questione, certamente spinosa, non sembra chetarsi.

D’altro canto, l’attrice non ha replicato sui social, lasciando la parola ai suoi avvocati: “Le notizie come diffuse nei post pubblicati sui social e ripresi da ulteriori network, notizie riportate in modo distorto e inappropriato con riferimento a una vicenda strettamente personale di cui si stanno occupando i legali delle parti coinvolte”.

A poche ore di distanza dal post della Slitti, la Angiolini ha condiviso unicamente post e foto sulla seconda puntata di X Factor. Seduta al banco dei giudici insieme a Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico, sono stati tanti i commenti sui social che l’hanno acclamata. Durante la prima puntata, ha brillato, dimostrando ancora una volta il suo talento e l’autenticità televisiva.

E, alla fine, è proprio questa la sua linea: lasciare parlare il suo lavoro. Dopo la nota dei legali, sembrerebbe avere l’intenzione di chiudersi nel silenzio sui social e di risolvere la questione senza ulteriore clamore. Dove, in effetti, ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo, condividendo maggiormente foto e video del suo lavoro, o della sua famiglia.