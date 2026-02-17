“Insultata pesantemente da un cantante”: il retroscena di Andrea Delogu su Sanremo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Delogu

Andrea Delogu svela un retroscena sul Festival di Sanremo e su un cantante che l’avrebbe insultata pesantemente. La conduttrice, intervistata da Skuola.net, ha rivelato di essere rimasta sconvolta dalle parole di un big della musica che si sarebbe rivelato pessimo nei suoi confronti.

Andrea Delogu insultata da un cantante famoso

Andrea Delogu ha svelato che l’episodio sarebbe accaduto durante il Festival di Sanremo dove lei era stata chiamata per condurre la diretta su Rai Radio 2. Mentre stava lavorando si sarebbe presentato un cantante del Festival. Andrea non ha voluto fare il nome, ma ha spiegato che si trattava di un artista noto, molto amato e conosciuto.

L’uomo si sarebbe avvicinato, mostrandosi cordiale, ma quando Andrea e la collega si sarebbero allontanate le avrebbe insultate pesantemente.

“Mentre stavo conducendo la diretta su Rai Radio 2 è arrivato un cantante molto amato, molto adulto – ha spiegato -. Lui è arrivato, ci ha salutato, a me e alla ragazza che stava co-conducendo con me. Ce ne siamo andate e lui disse: ‘Chi sono queste due tr**e?'”.

La Delogu ha raccontato anche la volontà di reagire, ma all’ultimo si sarebbe fermata. “Lo disse solo perché eravamo donne – ha rivelato -. Io avrei tanto voluto metterlo in imbarazzo perché sono tanto vendicativa… ma si impara dai grandi”. La conduttrice avrebbe infatti seguito l’esempio del suo maestro, Renzo Arbore: “Renzo Arbore, la persona più straordinaria del mondo dello spettacolo, non metterebbe mai in difficoltà qualcuno. Anzi, lui vuole far star bene tutti”.

Il dolore di Andrea Delogu e la rinascita

Andrea Delogu è reduce dal successo di Ballando con le Stelle, arrivato in un momento particolarmente tragico e difficile della sua vita. Durante la partecipazione alla trasmissione infatti la presentatrice è stata colpita da un lutto terribile: la morte del fratello Evan. La scomparsa del ragazzo, arrivata all’improvviso in un incidente stradale, ha devastato Andrea che però, anche in quest’occasione, ha mostrato una forza straordinaria.

La conduttrice dopo una breve assenza è tornata in pista accanto al ballerino Nikita Perotti, trionfando. “È successo che la vita è cambiata per sempre e non c’è molto da aggiungere – aveva raccontato qualche tempo fa, parlando con estrema sincerità del suo lutto -. Lui è un pezzo di me: lo era prima e lo è adesso. Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti a una telecamera. La mia vita è finita con quella telefonata, adesso ne è iniziata un’altra. È il mondo che è crollato ma che mi sta facendo vedere che si sta ricostruendo in un altro modo”.

Poi la scelta, raccontata a Chi, di prendersi una pausa. “Ora c’è un momento di fermo per capire dove io sia e in quale fase della mia vita mi trovi ora. Ma so che con me ci sono tante persone, ho imparato a non stare da sola”, ha confessato. Oggi accanto a lei c’è Alessandro Marziali, manager di cui si sa pochissimo. L’unica certezza è che è riuscito a restituire il sorriso alla conduttrice: i due sono stati paparazzati mentre passeggiavano per le vie di Roma, fra baci appassionati e tenerezze.