IPA Fedez e Clara Soccini

L’11 luglio 2025 è andata in onda una nuova puntata del Tim Summer Hits. Si trattava del best of di quest’edizione della manifestazione canora, che ha intrattenuto il pubblico con delle canzoni molto amate. Le pagelle di questa puntata dello show musicale, a cui hanno partecipato diversi cantanti noti.

Achille Lauro divino. Voto: 10

Achille Lauro ha aperto la puntata dell’11 luglio 2025 del Tim Summer Hits con una performance particolare, visto che il cantante si è esibito direttamente dalla platea di Piazza del Popolo e non dal palco della manifestazione canora, con il pubblico che lo acclamava. Questo bagno di folla nella sua Roma ha sicuramente colpito l’artista che è apparso comunque impeccabile con un completo nero, confezionato con un tessuto luccicante.

Anna Pepe nuova popstar. Voto: 7

Tra i diversi cantanti che si sono esibiti sull’ambizioso palco musicale si trovava anche Anna Pepe, idolo dei più giovani che si è dimostrata all’altezza del successo ottenuto, visto che ha mostrato le sue doti, cantando e ballando con la sua crew di ballerini. Peccato il look un po’ troppo banale, visto che era composto da gonna a pizzi e top di colore nero.

Serena Brancale, un confettino: Voto: 10

Anche Serena Brancale ha cantato nella puntata dell’11 luglio 2025 del Tim Summer Hits. La cantante si è esibita in compagnia di Alessandra Amoroso, che si trova adesso in gravidanza. Se la futura mamma ha scelto un look total black per l’occasione, Serena Brancale, invece, ha cantato con un outfit dal colore sorprendente, il rosa fragola. Si trattava di un coordinato composto da gonna lunga e top con maniche a palloncino. Il completo presentava anche un fiocco nella parte posteriore e uno spacco sul davanti.

Noemi tigrata, Voto: 10

La più glamour della serata è stata, a sorpresa, la cantante Noemi che ha cantato sul palco della manifestazione canora con indosso un abito aderente arancione con delle stampe tigrate. Il vestito si fermava prima delle sue caviglie ed era accompagnato da un paio di scarpe décolleté nere con il tacco.

Fedez e Clara affiatati. Voto: 8

Fedez e Clara Soccini hanno deciso di lanciare una nuova hit insieme e la stessa è già diventata un vero e proprio tormentone dell’estate attuale. Si tratta di Scelte stupide che i due musicisti hanno composto e cantano in coppia. La vicinanza dei due artisti ha portato, però, alla convinzione, per molti, dell’esistenza di un legame speciale tra i due che, invece, hanno sempre smentito quest’eventualità. Di recente, però, Clara Soccini ha svelato di essere diventata nuovamente single.

Anche sul palco della puntata dell’11 luglio 2025 del Tim Summer Hits i due sono apparsi più affiatati che mai, mentre si scambiavano sorrisini durante la loro performance, a riprova della stima che li lega. La cantante ha anche abbozzato qualche mossa di danza e, per l’occasione, ha scelto un outfit azzardato. Si trattava di uno shorts leopardato e un top molto scollato con chiusura a laccetti dietro la schiena e sul collo. L’artista ha completato il suo look con un paio di stivali alti neri.