Belen gelosa di Stefano De Martino: c’entra una misteriosa “ragazza della TV”

Dopo mesi di voci, ipotesi e indiscrezioni Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più e fanno sfoggio del loro (ritrovato) amore sui social, rendendo così reali le speranze dei tantissimi fan che non avevano mai smesso di credere in un ritorno di fiamma. I due hanno provato a mantenere un basso profilo, almeno fino alla pubblicazione della prima foto “ufficiale” con tanto di bacio. Eppure, secondo alcuni rumors, lo scatto non sarebbe una mossa del tutto casuale e c’entrerebbe la gelosia della showgirl nei confronti di una misteriosa “ragazza della TV”.

Belen gelosa di De Martino, l’indiscrezione

In questi giorni i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno letteralmente esultando. La loro è una di quelle coppie che hanno fatto sognare tantissime persone che, fiduciosi, hanno sempre creduto in un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Dopo la separazione nel 2015, c’era stato un primo segnale di riavvicinamento ma purtroppo era stato un buco nell’acqua: con un lungo post la Rodriguez aveva stroncato qualsiasi possibilità di rappacificazione e così è stato finora.

Nel mezzo flirt, storie importanti e anche la nascita della seconda figlia, Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese. E adesso – galeotto fu il 2022 – Belen e Stefano sono finalmente tornati insieme, ufficializzando l’evento con tanto di storie su Instagram e foto “al bacio”. Eppure nelle ultime ore si è stagliata una voce inattesa: il tarlo della gelosia si sarebbe insinuato nel cuore di Belen, gelosa di una donna misteriosa che starebbe cercando di mettersi in mezzo alla sua love story con Stefano.

A riportare il tutto è stato Dagospia: “Gira voce che la showgirl argentina abbia voluto lanciare un messaggio preciso a una vispa ragazza della tv: è mio marito, non ti allargare. Di chi si tratta?“. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati, né tantomeno un nome e un volto per questa “vispa” donna del mistero.

Belen e Stefano, l’amore ritrovato e l’ombra del tradimento

Alla luce di questa indiscrezione è inevitabile che tornino alla mente le parole di Belen Rodriguez nell’ultima edizione de Le Iene. La conduttrice, durante un botta e risposta coi fan, aveva ironizzato sulla durata della ritrovata relazione con Stefano De Martino rispondendo con un secco “Fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne”. Parole che, tra l’altro, ha usato in altre occasioni sui social, come quando ha affermato “Quando lui andrà con altre donne ci lasceremo”.

Un pizzico di (sana) gelosia in una love story non fa mai male, ma unendo le tessere di questo puzzle vien da pensare che nel cuore della Rodriguez ci sia una reale preoccupazione. In fondo quando scherziamo su qualcosa è come se cercassimo di esorcizzare le nostre paure e le nostre insicurezze e l’ironia, come ben sappiamo, è una freccia che Belen ha sempre avuto al suo arco e che ha utilizzato in molte occasioni.

Staremo a vedere. Intanto, mentre i fan si lasciano andare ad ipotesi sulla possibile identità della misteriosa “ragazza della TV” che vorrebbe “rubarle” il marito, Belen si gode momenti romantici e di relax con Stefano e il figlio Santiago (vedi la strepitosa gita in barca) ed è anche tornata al lavoro, in splendida forma.