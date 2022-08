“Belen incinta di De Martino”: la foto su Instagram che mette a tacere i dubbi

Fonte: IPA Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Belen è incinta? La showgirl argentina non ha mai nascosto il desiderio di un terzo figlio, soprattutto dopo che ha ritrovato suo marito Stefano De Martino. E una foto ha riacceso le speranze in merito. In vacanza all’Isola di Albarella con tutta la famiglia, ha rivelato di “aver preso 4 kg, anche di felicità”, dichiarazioni che potevano riferirsi a una nuova gravidanza, la terza, a più di un anno dalla nascita della sua piccola Luna Marì.

“Belen è incinta”, la foto che non lascia dubbi

Ha ritrovato il sorriso, la felicità e l’uomo che (forse) ha amato di più nella sua vita. Tutti elementi favorevoli per una nuova gravidanza, che ha dichiarato di desiderare, ma che sembra ancora lontana. Nonostante i chili presi, probabilmente per il relax e la gioia che sta provando in quest’estate vissuta all’insegna dell’amore, Belen Rodriguez ha sfoggiato un ventre ultrapiatto che non sembra proprio corrispondere a un bambino in arrivo.

La situazione non cambia se si torna un po’ indietro nel tempo, anche di un giorno. La showgirl è di certo in splendida forma ma niente fa presupporre che possa essere incinta. Le vacanze procedono così a gonfie vele, in compagnia dei suoi figli e di Stefano De Martino che – appena qualche giorno fa – è risultato positivo al Coronavirus e ha annullato i suoi impegni lavorativi.

Belen, l’amore per De Martino e il sogno di allargare la famiglia

L’amore tra Belen e Stefano De Martino è sbocciato alla fine del 2021, dopo che lei ha fatto ritorno a casa dal Sud America, dove ha trascorso una vacanza rilassante. Si sono tenuti lontani dai riflettori per mesi, ma uscire allo scoperto è stato praticamente inevitabile. Incalzati nelle diverse interviste televisive che hanno tenuto dopo il ritorno di fiamma, non si sono sbilanciati su quanto stessero vivendo. Si sono limitati a non dare conferme, ma neanche smentite, per poi ammettere di essere tornati insieme con le prime vacanze che hanno trascorso a Ponza.

Ora che si sono spostati all’Isola di Albarella, non si nascondono più. Con loro c’è anche il figlio Santiago e la piccola Luna Marì, che però passa del tempo anche con il suo papà Antonino Spinalbese. L’immagine è quella di una bellissima famiglia allargata, nella quale entrambi hanno fortemente creduto.

Gli impegni televisivi di Belen

Le vacanze che stanno trascorrendo insieme anticipano gli impegni lavorativi che entrambi dovranno tenere nel corso della prossima stagione televisiva. Per Belen, in particolare, si riaprono le porte della trasmissione Le Iene, nella quale farà ancora coppia con Teo Mammucari. I due hanno convinto positivamente Piersilvio Berlusconi, che ha deciso di confermarli per una nuova stagione che si svolgerà senza interruzioni, quindi fino a giugno.

Immancabile la sua presenza come conduttrice a Tù Sì Que Vales, programma che presenta da moltissimi anni e del quale ha già iniziato le registrazioni. Nel 2021 era tornata a lavorare nonostante la nascita di Luna Marì, avvenuta appena una settimana prima. Il suo desiderio, dopotutto, è sempre stato questo: dedicarsi alla famiglia e al lavoro, che non ha mai voluto lasciare.