Belen, una sirena con Luna Marì. E al lavoro su Instagram veste di bianco

Belen Rodriguez è davvero instancabile. Di recente è tornata al lavoro per le registrazioni della nuova edizione di Tu Sì Que Vales, ma non perde occasione per concedersi un po’ di tempo con i figli Santiago e Luna Marì. Dopo aver trascorso un romantico weekend in barca con il suo (ritrovato) amore, Stefano De Martino, tra un ciak e l’altro la conduttrice ha mostrato alcuni dolcissimi momenti in compagnia della figlia avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese. Una splendida sirena in piscina e una working mom super chic sul set.

Belen, dolcissima sirena con Luna Marì

Nelle scorse ore tra le storie di Instagram di Belen Rodriguez hanno fatto capolino dei video dolcissimi. Da mamma affettuosa quale è, la conduttrice si è concessa una pausa rinfrescante in compagnia della piccola Luna Marì, figlia nata dall’amore con l’hairstylist Antonino Spinalbese. Poco importa alla splendida Belen delle critiche al vetriolo presenti sui suoi canali social e alle quali ha deciso di rispondere in prima persona perfino la madre Veronica Cozzani, difendendola a spada tratta.

Belen continua a godersi quel che resta delle vacanze coccolando i propri figli e, dopo il romantico weekend in barca con Stefano De Martino, con il quale sta vivendo il ritorno di fiamma più atteso di sempre (erano in tantissimi a sperarci) e il piccolo Santiago, stavolta ha condiviso su Instagram un tenero bagno in piscina con la secondogenita. Mamma Maria Belen (come ama farsi chiamare) fa ondeggiare dolcemente la bambina, seduta sul suo apposito salvagente, e basta osservare il suo sguardo per comprendere quanto amore la leghi alla piccola.

Se ne sono dette di tutti i colori sul suo conto, ma Belen ha sempre tirato dritto per la sua strada, consapevole delle proprie scelte e degli errori che sì, capitano proprio a tutti. E se c’è una cosa su cui nessuno può avere alcun dubbio è proprio il suo profondo senso di maternità: l’amore che prova per i figli va al di là di tutto.

Belen in total white sul set di “Tu Sì Que Vales”

Da qualche giorno Belen Rodriguez è tornata al lavoro. Dopo l’avventura alla conduzione de Le Iene (l’ultima, a quanto pare), si è concessa un breve periodo di vacanza ma da vera working mom quale è non ha perso tempo e, quando possibile, condivide con i suoi tanti follower di Instagram i look che di volta in volta sceglie per le registrazioni di Tu Sì Que Vales.

Dapprima ci ha deliziato con un lungo abito verde super sensuale, con intreccio sulla schiena e spacco vertiginoso. Ma il cambio look della conduttrice è da dieci e lode: top con scollo a cuore e pantaloni morbidi con tasche e spacchi laterali, entrambi rigorosamente total white e firmati Ermanno Scervino. A completare il tutto, le immancabili décolleté con tacco a spillo, il modello Eva Pump del brand LeSilla.

I capelli sciolti sulle spalle con piega morbida (e riga centrale) e i sobri gioielli fanno il resto. Belen Rodriguez ci ha dato ancora una volta una bella lezione di stile: il perfetto look da lavoro, comodo ma super elegante.

