Belen, l’addio a “Le Iene” dopo il silenzio: il messaggio su Instagram

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

“Era il mio obiettivo, ma pensavo non sarebbe mai successo”. Sono parole cariche di significato quelle che Belen Rodriguez ha scelto per “salutare” Le Iene, dopo essere stata alla conduzione con Teo Mammucari. Era uno dei suoi sogni nel cassetto, che credeva non si sarebbe mai realizzato. Durante la prima puntata si è presentata come Maria Belen: la divisa, la personalità spigliata, abituata alla conduzione, i look che hanno fatto breccia nei cuori di tutti. Ma il saluto di Belen suona come un addio allo show.

Belen saluta Le Iene su Instagram: il messaggio

Il programma è finito da qualche giorno – e nell’ultima puntata si è quasi sfiorata la reunion tra Stefano De Martino e la conduttrice – e il silenzio di Belen era stato quasi dissonante, ma si è presa del tempo per dare il suo saluto, metabolizzando la fine di una bella (e grande) avventura. “È stato bellissimo fare parte di questo programma. Era un mio desiderio, un obiettivo, ho aspettato, pazientato, talmente tanto che ero arrivata a pensare che non sarebbe accaduto. Invece è successo ed è stato un successo”.

Le Iene è uno dei simboli di Mediaset, tra i programmi più seguiti, un vero e proprio caposaldo della programmazione annuale. Belen Rodriguez ha cercato di dare il suo meglio, nonostante le critiche ricevute e le voci che a Mediaset non fossero troppo soddisfatti. Ma l’abbiamo vista reggere il programma, districandosi in una conduzione diversa dal solito, senza tradire se stessa e quell’aria spigliata e genuina con cui l’abbiamo sempre amata.

Il ringraziamento a Teo Mammucari e al team de Le Iene

La Rodriguez ha condiviso la conduzione con un personaggio d’eccezione: Teo Mammucari. E ha voluto ringraziare proprio lui, che le è stato vicino, oltre che il team e Davide Parenti, ideatore del programma. “Ne ho fatto parte accanto ad un professionista incredibile che naturalmente non è Teo, scherzo! Invece ho riscoperto una persona altruista che ti insegna un mestiere, una persona con dei valori belli, bellissimi. Grazie a tutto lo studio, sempre attento, gentile e premuroso. Mi avete fatto sentire a casa. Grazie a Davide Parenti, che ha creduto in me”.

Le Iene, Belen torna alla conduzione nel 2022/2023?

L’esperienza della Rodriguez a Le Iene è stata indubbiamente emozionante per la showgirl. Realizzare un sogno, del resto, lo è sempre. Tuttavia, una parte del pubblico non l’ha trovata adatta a vestire il ruolo. Tra critiche ed elogi, un aspetto è innegabile: Maria Belen ce l’ha messa tutta e si è immersa in questo viaggio conscia di stare per arricchire il proprio bagaglio professionale.

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Belen non prenderà parte al programma nella stagione televisiva 2022/2023. Non c’è per il momento la conferma ufficiale, e la Rodriguez stessa non ha espressamente dichiarato la sua assenza. Ma i toni con cui ha salutato il programma sono proprio quelli di un addio. In ogni caso, è stato un anno pieno di sorprese e di bellissimi traguardi: oltre a Le Iene, ha fatto parte tu Tu Sì Que Vales, e si è ricongiunta con il suo ex, Stefano De Martino.