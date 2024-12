Alice Campello svela perché non può tornare insieme ad Alvaro Morata

Fonte: Getty Images Alice Campello

Alice Campello e Alvaro Morata non sono tornati insieme. E un ritorno di fiamma non è contemplato neppure nei prossimi mesi. A farlo sapere l’imprenditrice e influencer veneta, che ha fatto pubblicamente il punto della situazione con l’ex marito, dal quale si è separata la scorsa estate dopo otto anni insieme e quattro figli.

Un annuncio che ha lasciato tutti senza parole visto che la coppia era una delle più amate dal punto di vista mediatico. Quattro mesi dopo quell’annuncio Alice ha rilasciato un’intervista a cuore aperto, svelando il motivo per il quale non può tornare insieme al calciatore e parlando del suo rapporto con il lavoro e con la maternità, tutt’altro che semplici nonostante la popolarità.

Perché Alice Campello e Alvaro Morata non tornano insieme

Alice Campello ha rilasciato la sua prima intervista dopo la separazione da Alvaro Morata a Forbes Woman. Ha parlato della sua vita privata ma anche del lavoro, che negli ultimi anni le sta regalando grandi soddisfazioni. Professionalmente, infatti, Alice non potrebbe essere più felice: il suo beauty brand Masqmai ha fatturato 7,4 milioni di euro nel 2023 e 8,8 milioni nel 2024. Una crescita di cui la Campello è orgogliosa: “Sono un’imprenditrice molto ambiziosa e cerco sempre di fare di più. Ho sempre desiderato fare qualcosa di mio e sentirmi importante. Non poteva essere solo “la coppia”.

Un argomento, quello del lavoro, che ha portato la 29enne a parlare direttamente dell’ex marito, che è stato il primo a credere in lei e a spingerla ad aprire il suo marchio di bellezza dopo la prima gravidanza, arrivata quando aveva solo 23 anni. “Mi ha amato moltissimo e molto bene. Mi ha spronato moltissimo in tutti i miei progetti e mi ha fatto vedere una buona parte di me che forse non vedevo. Per me questo è amore”, ha ammesso Alice.

Riguardo alla rottura con il calciatore spagnolo, Alice Campello ha confidato che, nonostante sembrassero la coppia perfetta, c’era qualcosa che non funzionava. Soprattutto negli ultimi anni: lui ha dovuto fare i conti con una brutta depressione scaturita da certe pressioni nell’ambiente calcistico, lei ha avuto problemi dopo che è finita in terapia intensiva a seguito della nascita della quartogenita Bella. Incomprensioni, screzi e discussioni, ognuno impegnato a combattere con i propri demoni, che ha di fatto hanno allontanato i due.

Oggi Alice e Alvaro restano vicini per il bene dei bambini ma a distanza: “Non ho nessun cuore spezzato perché parlo con Alvaro tutti i giorni. Non è andato con qualcun’altra (qualche tempo fa si parlò di un tradimento di lui, ndr), non è successo niente di tutto questo. Alvaro mi rispetta”, ha spiegato la Campello.

“Il fatto è che non stavamo bene a causa delle nostre cose. E bisogna stare di nuovo bene, punto. Il mio obiettivo adesso non è tornare con lui, ma stare bene. Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre”, ha aggiunto.

Fonte: IPA

Alice Campello e la maternità

Nell’intervista Alice Campello ha parlato anche della maternità, rivelando che non le ha portato solo grandi gioie: “Non ero preparata. Ti dicono: ‘Non dormi, è stancante…’. Ma non sapevo cosa sarebbe successo alla mia mente e al mio corpo. La cosa più bella della mia vita è stata averli così vicini e quando li vedo crescere insieme mi sembra impressionante. Ma non mi rendevo conto di quanto mi avesse influenzato mentalmente”.

Ha dunque concluso: “Le mie gravidanze e il post partum mi hanno condizionato molto. Soprattutto l’ultimo, quando sono quasi morta. Ho una personalità molto forte e non mi piace apparire debole o triste . Il giorno dopo cercavo di stare con i miei figli, facendo vedere a tutti che stavo bene, che non avevo bisogno di nessuno. E non è così. Avrei dovuto vivere il mio dolore“.