Alice Campello splendida in paillettes: senza Morata sorride con gli amici Vip

Fonte: Getty Images Alice Campello

Nuova vita per Alice Campello, che ha concluso l’estate con una decisione che ha stravolto completamente la sua vita. La separazione da Alvaro Morata, dopo otto anni insieme, ha stravolto gli equilibri familiari. L’influencer e imprenditrice ha lasciato la Spagna, Paese natale dell’ex marito dove si è sempre sentita a casa, e ha traslocato a Milano, dove il calciatore ha iniziato a giocare nel Milan, per il bene dei quattro figli in comune, Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella. Divisi ma vicini anche se per il momento non c’è alcun ritorno di fiamma in vista. Ma tra familiari e amici Alice può contare su una importante rete di sostegno. E soprattutto sul lavoro, che è indubbiamente di grande aiuto in un momento tutt’altro che facile.

Alice Campello splendida ad un evento a Milano

La separazione da Alvaro Morata non ha mai allontanato Alice Campello dai suoi impegni lavorativi. Soprattutto dal suo brand di bellezza, Masqmai, fondato nel 2017 e diventato velocemente tra i più seguiti e apprezzati sia in Italia sia in Spagna. A Milano è stato organzzato un evento del brand al quale hanno partecipato numerosi amici di Alice. La Campello ha scelto per l’occasione un minidress celeste di paillettes a maniche lunghe. In risalto le sue gambe affusolate. Ai piedi dei sabot scuri. Radiosa, raggiante, semplicemente splendida.

Presenti anche i piccoli Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella, che hanno posato felici insieme alla loro madre, che ha un legame molto forte con i bambini. I ragazzi hanno indossato un paio di jeans e una camicia bianca, mentre la quartogenita che il prossimo gennaio compirà due anni ha sfoggiato un vestito bianco con volant e stivaletti neri. A sostenere Alice Campello anche alcuni cari amici che ci sono sempre stati per lei, in questo periodo ancora di più.

Il calciatore della Juventus Manuel Locatelli e la moglie Thessa Locavich, grandi amici di Alice, non si sono lasciata sfuggire l’evento e hanno posato con orgoglio accanto alla Campello.

Fonte: Getty Images

Come Sharon Fonseca, la modella venezuelana legata a Gianluca Vacchi, che da anni è vicina all’ex signora Morata.

Fonte: Getty Images

Le amiche più care di Alice Campello

Tra le amiche più care di Alice Campello c’è inoltre Chiara Ferragni, che però non era presente al Masqmai Cocktail perché a St.Moritz con il nuovo amore Giovanni Tronchetti Provera. Negli ultimi mesi le due si sono incontrate più di una volta a Madrid e la Campello ha supportato pubblicamente la Ferry dopo il pandoro gate e la rottura con Fedez.

Fonte: Getty Images

Impossibile, poi, non menzionare Eleonora Brunacci, la moglie di Mariano Di Vaio. La scorsa estate le due si sono concesse una piacevole vacanza in Sardegna con i rispettivi mariti. Della cerchia di amicizie di Alice Campello in Italia fanno parte anche Elisabetta Canalis e Diletta Leotta.

Fonte: Getty Images

Non è semplice affrontare una nuova vita da separata ma, a poco a poco, Alice Campello ci sta riuscendo grazie all’incredibile supporto di parenti e amici. Con un’agenda sempre più intensa e circondata dai suoi cari, la 29enne si gode la sua nuova routine. “Voglio che i miei figli mi vedano sorridere. Questo non significa che io non stia male dentro”, ha detto in risposta ad alcuni haters.