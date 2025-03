Alice Campello compie 30 anni e riceve il regalo più bello: famiglia riunita (e un prezioso anello da Morata)

Fonte: IPA Alice Campello, 10 look tra glamour e semplicità che l’hanno resa un’icona

Alice Campello non dimenticherà mai il suo trentesimo compleanno. Del resto la diretta interessata lo ha definito indimenticabile, grazie soprattutto alla presenza di Alvaro Morata, il marito ritrovato dopo una separazione durata mesi. L’influencer e imprenditrice italiana e il calciatore spagnolo si sono concessi una seconda possibilità e sono più innamorati e uniti che mai. E secondo qualcuno la coppia sarebbe ora pronta a rinnovare i voti nuziali dopo il romantico matrimonio del 2017 celebrato a Venezia.

Il trentesimo compleanno di Alice Campello

Un compleanno magico e pieno di sorprese quello di Alice Campello, documentato con diverse foto che sono state condivise sui social e hanno subito ricevuto tantissimi like e commenti positivi. A Istanbul, la città dove si è trasferita da poco per seguire ancora una volta il marito ingaggiato dal Galatasaray. La neo trentenne ha viaggiato a bordo di una limousine che l’ha condotta al romantico ristorante prenotato da Morata. All’interno del lussuoso veicolo con sedili in pelle, c’era un enorme mazzo di rose rosse.

Ma il meglio è arrivato dopo, quando durante la cena Morata ha sorpreso Alice con un anello prezioso, un diamante giallo taglio brillante da 5 carati. A quanto pare un fancy yellow, apprezzato per la sua magnificenza ed esclusività. Un solitario come simbolo di amore e impegno che ha lasciato la festeggiata senza parole.

Un gioiello che rappresenta l’impegno indistruttibile e l’amore che unisce la coppia e che sembra quasi un anello di fidanzamento. Il calciatore ha chiesto di nuovo alla moglie di sposarlo, pronto a suggellare la loro riconciliazione con un secondo matrimonio? Per ora i diretti interessati non ne hanno parlato apertamente. Ciò che è evidente è che il loro sentimento è davvero solido.

Le foto di compleanno riflettono felicità e complicità. Una volta tornati a casa, Alice ha letto le dolci lettere dei suoi figli e ammirato un disegno di loro sei con la parola “famiglia”.

Dunque, un compleanno all’insegna dell’amore e della famiglia, ad oggi il tesoro più grande per Alice Campello.

Alice Campello e Morata più forti di prima

Spesso le seconde possibilità, le famigerate minestre riscaldate, sono complicate. Alice e Morata stanno però sfidando certi stereotipi e lavorando sodo per far funzionare il loro rapporto, archiviando i problemi che li hanno allontanati. La loro storia è la prova che il vero amore può superare qualsiasi ostacolo.

“Sono molto felice. Tutto nella vita ha uno scopo, migliorare, appianare piccole divergenze. Ci amiamo molto e non è successo niente di importante che ci abbia fatto prendere quella decisione”, ha detto in una recente intervista Morata a proposito della sua relazione con Alice, sottolineando ancora una volta i motivi della loro rottura. Dove non ci sono mai stati terzi incomodi.

“Sono state piccole cose che mi hanno aiutato a dare valore alle cose, so distinguere ciò che si vuole da ciò che non si vuole e io voglio stare con la mia famiglia per tutta la vita”, ha aggiunto Morata raccontando così le lezioni apprese da questa esperienza.

Alice e Morata hanno dimostrato che è possibile ricominciare. Con gesti amorevoli e impegno hanno suggellato la loro riconciliazione. Ora stanno vivendo un presente felice e sognano un futuro promettente insieme.