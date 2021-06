Jessica Aidi, la modella francese che ha stregato Marco Verratti

editato in: da

Euro 2020: le wags più belle degli Europei sono loro

Un sorriso contagioso, una chioma di ricci scuri e due occhi profondi: Jessica Aidi è la modella francese fidanzata di Marco Verratti centrocampista della Nazionale italiana convocato per gli Europei di calcio.

Un fisico statuario e una bellezza che cattura subito l’attenzione, Jessica Aidi è splendida: nata a Montpellier in Francia l’11 luglio del 1992, da tempo è impegnata nel mondo della moda sfilando in passerella per marchi celebri e lavorando per servizi fotografici. Nel suo curriculum anche la partecipazione a Les Marseillais à Dubai. Un reality dedicato al mondo della moda in cui lei aveva il compito di trovare lavori ai concorrenti con il ruolo di booker. Ma prima che per lei si accendessero le luci della ribalta nel mondo della moda ha fatto anche la cameriera, impiego grazie al quale a quanto pare avrebbe conosciuto Marco Verratti.

Il suo futuro sposo, dopo che la coppia ha ufficializzato la relazione nel 2019, infatti i due convoleranno a nozze: la data non è ancora stata stabilita ma la proposta è arrivata a dicembre 2020. Ed è stata romanticissima: a fare da sfondo uno scenario suggestivo come solo il deserto sa essere. I due si trovavano in vacanza quando lui le ha chiesto di sposarlo con sullo sfondo le loro iniziali scritte con il fuoco e accompagnate da un cuore. Lei stessa aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti accompagnati da una frase che rispecchiava tutta l’emozione di quei momenti: “Non avrei mai potuto immaginare che il 2020 potesse finire con una nota così bella. Quella dell’amore incondizionato”. E nel corso del tempo non sono mancati gli scatti di coppia pubblicati sul suo profilo, profilo dove la si può ammirare in tutta la sua bellezza in tante immagini mentre è al lavoro.

Jessica Aidi è seguitissima sui social: basti pensare che su Instagram i suoi follower ammontano a oltre 322mila. E la modella, come altre della wags (compagne o mogli dei calciatori) non ha mancato di far sentire il suo sostegno al compagno in questi giorni importanti in cui lui è impegnato con la Nazionale azzurra: sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui la si può ammirare mentre indossa la maglia della Nazionale di calcio.