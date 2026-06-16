Dal binario alla smart home: il nuovo comfort abitativo che interessa (anche) le finestre

Le tende fanno parte dell'arredamento della casa, non sono più solo un complemento: come scegliere quelle giuste in base al tuo benessere domestico

Mottura Tende di design Mottura

Hai mai notato come una stanza con la luce sbagliata ti metta a disagio, anche quando l’arredamento è perfetto? O come d’estate un appartamento che non respira renda tutto più pesante, più difficile, persino i pomeriggi sul divano? La finestra, proprio quella che diamo per scontata, è in realtà il punto da cui passa quasi tutto: il calore, la luce, il rumore, la privacy. E soprattutto, l’atmosfera di casa.

Fondata nel 1963 a San Giusto Canavese, in provincia di Torino, Mottura ha costruito la sua identità attorno al concetto secondo il quale ogni finestra merita un sistema pensato per lei. Sessant’anni di esperienza si traducono oggi in una realtà presente in oltre 90 paesi, con oltre 100 dipendenti.

Mottura

A definire Mottura è la profondità della specializzazione, più che la dimensione. L’azienda opera in due ambiti complementari: le schermature solari tecniche, per la regolazione climatica e luminosa degli ambienti indoor e outdoor, e i sistemi per tende e binari, nucleo storico dell’azienda, che dialogano con l’architettura d’interni e valorizzano il tessuto come elemento d’arredo.

La serietà di questo approccio è documentata da un sistema di certificazioni che comprende ISO 9001, ISO 14001, Greenguard Gold, OEKO-TEX e Microban, con contributo ai crediti LEED per gli edifici che puntano alla certificazione ambientale.

Da oltre sessant’anni Mottura lavora per trasformare la finestra in un alleato del benessere domestico. Non solo una questione di tende belle – anche se quelle ci sono, e sono bellissime – ma di spazi che funzionano davvero, in ogni stagione e in ogni ora del giorno.

D’estate fa caldo, d’inverno fa freddo: la colpa è (anche) delle finestre

Potrebbe sembrare ovvio, ma non lo è perché una schermatura solare giusta può fare la differenza tra accendere o meno il condizionatore. Le soluzioni di Mottura per l’esterno – pergole, verande, terrazzi, giardini d’inverno – sono ideali per farti vivere quegli spazi tutto l’anno, non solo nelle belle giornate di primavera.

Topbox, per esempio, è il sistema a rullo che si integra direttamente nella facciata con un design pulitissimo, quasi invisibile. Le guide antivento WPRO con zip termo-saldate mantengono il telo perfettamente teso anche in condizioni difficili e la scelta di tessuti spazia dal filtrante al blackout totale: puoi regolare la luce esattamente come vuoi, senza rinunciare alla vista.

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Se la tua terrazza è esposta al vento, allora XPro è quello che fa per te: un sistema brevettato con cavi in Dyneema® che mantiene la schermatura perfettamente stabile anche con le raffiche. Niente telo che sbatte e nessun rumore fastidioso e, soprattutto, niente preoccupazioni.

E per chi ha una veranda, un lucernario o una finestra dal taglio insolito – magari triangolare o inclinata – Starbox 4160 risolve elegantemente anche le situazioni più complesse, installabile in posizione verticale, inclinata o orizzontale, motorizzato con tecnologia 230 Vac e certificato antivento secondo la norma EN 13561:2015.

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Le tende non sono un complemento

Forse lo sai già, ma le tende fanno parte della costruzione dell’arredamento. Determinano come entra la luce, come si percepisce l’altezza del soffitto e in generale come appare la stanza. Sceglierle alla fine, quasi come ripensamento, è uno degli errori più comuni e più difficili da correggere.

Mottura ha una collezione di binari e sistemi per tende, Futura, che deriva proprio da questa consapevolezza. I profili in alluminio sono costruiti su linee essenziali, con finiture curate, e una varietà di forme – Esse, Kuadro, Stralys, Round – che si adatta a ogni stile di interior, dal più minimalista al più ricercato. Il binario non si vede, ma si sente nel modo in cui la tenda scorre, si drappa e occupa lo spazio.

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E poi c’è il tessuto, che è un capitolo a sé. La collezione Atelier è una proposta di grande sensibilità materica che introduce lini, trame morbide, superfici che cambiano aspetto con la luce naturale e assorbono il suono, rendendo gli ambienti più silenziosi e avvolgenti.

Per chi ha esigenze più tecniche – un ufficio in casa, una stanza con schermi, una camera da letto in cui si dorme davvero – la collezione Tecnica si sviluppa su tessuti studiati per ogni parametro in base a quanta luce filtrano, quanto calore bloccano, se garantiscono privacy di giorno e di notte.

Vale la pena citare anche PLIX 353/6, la nuova plissettata che reinterpreta un sistema classico con approccio ingegneristico moderno con una barra maniglia sempre perfettamente orizzontale, guide laterali che si adattano al fermavetro e tensione delle corde regolabile per un multiarresto sempre preciso nel tempo.

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Le tende motorizzate che parlano con la tua casa

Immagina di alzarti la mattina e trovare le tende già aperte al livello giusto. O di regolare la luce del salotto con la voce mentre sei ancora sul divano. È quello che fa Power Evo, la nuova generazione di sistemi motorizzati per tende drappeggiate firmata Mottura.

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La tecnologia, qui, ha la particolarità di essere completamente invisibile. Nessun filo a vista, nessun meccanismo che si nota perché quello che vedi è solo il tessuto, il suo movimento fluido e la luce che cambia. Il motore digitale è silenziosissimo e consuma fino al 70% in meno rispetto ai sistemi tradizionali.

Ma la cosa davvero nuova è l’integrazione con Matter, lo standard che sta diventando il linguaggio universale della smart home. Power Evo dialoga con qualsiasi sistema domotico tu abbia già in casa, che sia Apple Home, Google Home o Amazon Alexa. Le tende entrano nella routine automatizzata della tua giornata – si aprono con la sveglia, si chiudono al tramonto, si adattano alla temperatura – senza che tu debba pensarci.

Power Evo si adatta a qualsiasi contesto: una camera da letto, un open space, un soggiorno con finestre alte. La sua curvabilità lo rende perfetto anche per ambienti architettonicamente complessi. Il risultato, in ogni caso, è una tenda che sembra sempre appena caduta alla perfezione.

Scegliere bene è anche una questione di sostenibilità

E poi c’è l’aspetto dell’impatto ambientale. Mottura ci ha costruito sopra una parte importante del suo approccio progettuale. I tessuti sono riciclabili o provengono da filiera del riciclo, le motorizzazioni consumano poco, e la qualità dell’aria interna è certificata. Un dettaglio che conta, soprattutto se in casa ci sono bambini o persone sensibili.

La finestra è probabilmente l’ultimo posto in cui hai pensato di intervenire. Eppure è da lì che passa la luce del mattino, il caldo di agosto, il silenzio che cerchi la sera. Vale la pena curarla come si deve.