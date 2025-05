Fonte: IPA Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

La storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice va a gonfie vele. L’amore tra la conduttrice televisiva e il ballerino di Ballando con le stelle è sbocciato nel corso dell’ultima edizione del programma televisivo e, a mesi di distanza da quell’avventura televisiva, sembra essersi fortificato ulteriormente. Malgrado i due abbiano vissuto questi primi mesi d’amore in parte separati, visto che lei è stata impegnata in dei progetti televisivi in Italia e lui in uno spettacolo teatrale inglese, i due si mostrano sui loro canali social ufficiali più innamorati che mai.

Di recente, infatti, Bianca Guaccero ha svelato a tutti i suoi sostenitori di aver passato dei giorni all’insegna dell’amore e della spensieratezza ai Caraibi insieme al fidanzato, condividendo un video che raccoglieva alcuni momenti della loro vacanza nella rinomata località balneare.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, il video dai Caraibi

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove hanno gareggiato in coppia, dimostrando fin da subito un grande affiatamento. Il feeling trovato sulle piste da ballo si è trasferito ben presto alla vita privata della conduttrice televisiva e del ballerino. Infatti i due hanno dichiarato, già mentre il dancing show era ancora in corso, di essersi innamorati e di fare coppia fissa.

Dopo la fine del programma tv, però, Giovanni Pernice è tornato a Londra per lavoro e, in diverse occasioni, Bianca Guaccero ha raccontato di averlo raggiunto lì, per passare dei giorni insieme all’insegna dell’amore.

Adesso che entrambi vivono una pausa lavorativa, hanno deciso di concedersi una vacanza da sogno ai Caraibi. A svelarlo è stata la stessa presentatrice che ha condiviso su Instagram un video, in cui ha raccolto diversi momenti significativi di questo soggiorno all’estero.

Il filmato inizia con uno scatto in barca della coppia, intenta ad abbracciarsi e a scambiarsi un tenero bacio, in seguito la conduttrice televisiva è ritratta in bikini mentre è impegnata a fare snorkeling. Continuando la visione del video è possibile scorgere Bianca Guaccero in abito corto nero, mentre sorride all’obiettivo con il mare sullo sfondo e, ancora, nuovamente in barca mentre ride guardando il mare cristallino dei Caraibi.

In un altro frame del video la conduttrice televisiva indossa un bikini rosso con design pitonato, degli occhiali da sole a cuore e un paio d’orecchini a forma di foglia. La coppia ha condiviso anche degli scatti insieme ai loro compagni d’avventura.

Bianca Guaccero, la dichiarazione a Giovanni Pernice

Bianca Guaccero ha raccontato le sue vacanze ai Caraibi su Instagram precisando di trovarsi alle Barbados. La conduttrice televisiva ha condiviso delle foto dei meravigliosi tramonti del luogo e uno scatto mentre nuota spensierata in compagnia di una tartaruga.

Ma nel filmato la conduttrice televisiva ha rivelato, ancora una volta, il suo amore per il compagno. In una parte del contenuto digitale infatti si vede il ballerino in piscina sotto la pioggia e la fidanzata che dal bordo urla: “Amore ti amo da morire”. In un’altra parte del video Giovanni Pernice convince Bianca Guaccero di star scattando una foto mentre, in realtà, gira un mini video di loro che si scambiano un abbraccio.