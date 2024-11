Fonte: IPA Wanda Nara e Mauro Icardi

Tra Mauro Icardi e Wanda Nara è ufficialmente finita. La loro storia d’amore è stata spesso al centro della cronaca rosa, a dir poco, tra alti e bassi, tradimenti e ritorni di fiamma. Ma ora a dire basta è proprio Icardi. Avrebbe chiesto, secondo le ultime indiscrezioni, il divorzio dalla Nara, e proprio in Italia, luogo tanto caro all’ormai ex coppia.

Wanda Nara e Mauro Icardi divorziano in Italia

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è finita. Un amore lungo dieci anni, il loro, da cui sono nate due figlie, e che si è consumato sotto le luci dei riflettori, tra post su Instagram, frecciate, indiscrezioni, tradimenti. Come nelle migliori soap opera, ma questa è la vita vera e non è facile né viverla né leggerla ogni giorno sui giornali. A riportare la notizia è Vanity Fair: è stato Mauro Icardi a chiedere di porre fine al matrimonio con Wanda Nara, chiedendo il divorzio in Italia. È rappresentato dall’avvocatessa Valeria De Vellis e dall’avvocato Raffaele Rigitano.

Sono passati pochi mesi dall’annuncio della separazione, fatto da Wanda Nara, confermato in diretta durante il programma televisivo spagnolo Afternoon. “Sono separata. Per motivi personali e di salute ci avevo provato ancora una volta ma non ha funzionato”. A Verissimo, la Nara aveva detto: “Mi sono sentita offesa e tradita da lui. Mauro ne ha provate mille per riconquistarmi, ma quando una cosa si rompe è difficile mettere a posto le cose, soprattutto per come sono fatta io. Ho perso la fiducia in lui, abbiamo provato a stare bene un anno ma non era più come prima”.

Le indiscrezioni sulla presunta gravidanza e la denuncia di Wanda Nara

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono sposati nel 2014: la loro è sempre stata una famiglia allargata. La Nara aveva tre figli, avuti con l’ex Maxi Lopez, ovvero Constantino, Benedicto e Valentino, e dall’amore con Icardi sono nate Francesca e Isabella. Nel 2022, sono state numerose le indiscrezioni in merito al tradimento, soprattutto con “La China”. La Nara aveva detto a riguardo: “Non è una ragazza normale, in Argentina ha avuto storie con uomini sposati”.

Nelle ultime settimane si è diffuso un rumor in merito alla presunta gravidanza, poi smentita, di Wanda Nara, che avrebbe scatenato la gelosia e la rabbia di Icardi. In seguito, la Nara ha denunciato Icardi per violenza di genere, anche se Icardi ha replicato così, mediante il giornalista Matías Vázquez, a cui ha affidato la propria versione dei fatti. “Questa è soltanto un’esagerazione di Wanda. Non ho usato alcuna violenza. Quella è casa mia e ho i miei diritti. Lei porta tutto alla stampa, alterando ogni cosa in suo favore e dei suoi scopi personali. (…) Mi ha trattato come un idiota davanti a tutti, quando ha mostrato il mio messaggio. Questa è violenza psicologica”. Si è riferito a quando la Nara ha pubblicato i suoi messaggi su Instagram, in cui lui le chiedeva di tornare insieme: “Te lo ripeto di nuovo, voglio tutto questo insieme alla donna della mia vita, insieme alla donna che amo più di ogni altra cosa in questo mondo”. Ma l’epilogo, ormai, è tristemente noto.