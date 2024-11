L'attaccante non ci sta a far raccontare all'ex moglie questa vicenda, modificandone numerosi aspetti (dice): ecco la sua accusa

Sono ben lontani i tempi in cui esistenza ancora una vaga speranza di rivedere Wanda Nara e Mauro Icardi ancora insieme. Forse è un bene che la coppia abbia smesso di riprovarci, per il bene dei loro figli.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, si sono ritrovati costantemente al centro di un vortice gossip senza fine. Tradimenti ipotizzati, divorzi minacciati, nuove relazioni, separazioni, attacchi alla stampa, riconciliazioni e, stando agli ultimi aggiornamenti, una denuncia. L’attaccante non ci sta a passare come “villain” in questa situazione. Ha dunque deciso di dire la propria, anche se evitando una vera e propria intervista.

Mauro Icardi risponde a Wanda Nara

Se c’è qualcosa che Mauro Icardi ha capito negli ultimi anni “al fianco” di Wanda Nara, è non restare in silenzio. Lasciar vagare sul web una sola versione dei fatti non gli ha di certo portato alcun vantaggio.

Dopo l’indiscrezione sulla denuncia da parte della madre dei suoi figli, dunque, ha deciso di far trapelare la sua parte di storia. Lei ha parlato di violenza di genere e tentato furto, decidendo di procedere per vie legali dopo che l’ex marito non l’avrebbe fatta rientrare nel loro appartamento a Buenos Aires (di proprietà di entrambi). In questa circostanza, la showgirl era di ritorno da una fuga d’amore con il nuovo compagno, L-Gante.

Una persona molto vicina a Icardi, però, ha passato la sua versione dei fatti al giornalista Matías Vázquez. Questi ha ricevuto un messaggio nella serata del 13 novembre ed ecco le dichiarazioni del calciatore: “Questa è soltanto un’esagerazione di Wanda. Non ho usato alcuna violenza. Quella è casa mia e ho i miei diritti. Lei porta tutto alla stampa, alterando ogni cosa in suo favore e dei suoi scopi personali”.

Parlando di maltrattamenti, Icardi ha sottolineato come l’atteggiamento dell’ex nei suoi confronti sia stato tutt’altro che corretto: “Mi ha trattato come un idiota davanti a tutti, quando ha mostrato il mio messaggio (nel quale lui la implorava di tornare insieme, ndr). Questa è violenza psicologica”.

Wanda Nara incinta

Tutto ciò che riguarda Wanda Nara e Mauro Icardi sembra trarre ispirazione da una telenovela argentina. Lei lo ha accusato di violenza di genere e lo ritiene responsabile della presunta sparizione di 70mila dollari. A ciò si aggiunge anche la battaglia coniugale per l’affidamento delle figlie Isabella e Francesca, che il calciatore vorrebbe in Europa con sé.

Nel frattempo la showgirl vive un’altra relazione, al fianco di L-Gante. I due hanno una netta differenza d’età, considerando i 24 anni di lui e i 37 di lei. Con il rapper sarebbe in una fase da “luna di miele”, fatta di fughe d’amore e passione.

Stando al programma argentino LAM, però, ci sarebbe anche una notizia in attesa di conferma: una nuova gravidanza. I diretti interessati tacciono a riguardo. Ne ha parlato la giornalista Yanina Latorre, che ha spiegato d’aver parlato con L-Gante in persona: “Mi ha detto che stanno aspettando la fine del primo trimestre”.