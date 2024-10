Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme dopo la separazione: lui vola in Argentina

Nuovo riavvicinamento tra Wanda Nara e Mauro Icardi: l’imprenditrice argentina lo scorso luglio aveva annunciato tramite i suoi legali di voler lasciare (per l’ennesima volta) il calciatore, mentre lui non sembrava convinto a mettere la parola fine alla loro relazione. Tra ripicche e frecciate sui social adesso i due sembrano di nuovo felici, come dimostrano gli scatti pubblicati da Icardi in compagnia della moglie su Instagram: sarà tornato davvero il sereno?

Wanda Nara e Mauro Icardi, le foto insieme

Un nuovo inizio per Wanda Nara e Mauro Icardi, almeno è quello che si intuisce dagli ultimi movimenti social del calciatore. L’attaccante del Galatasaray è volato dalla Turchia fino in Argentina per raggiungere la moglie, che a quanto pare ha accettato di tornare insieme a lui.

L’imprenditrice lo scorso luglio aveva annunciato, tramite i suoi legali, che aveva intenzione di separarsi (di nuovo) dal marito: “È tutto vero. Wanda si sta realmente separando. È una decisione nata da lei”, aveva fatto sapere la sua avvocatessa Ana Rosenfeld. Nel frattempo però Icardi non aveva accettato di buon grado la decisione di Nara, tanto da arrivare a bloccarle le carte di credito, come aveva già fatto in passato.

Che la loro storia assomigli a una telenovela è un dato di fatto, e oggi ci troviamo di fronte all’ennesimo colpo di scena: dopo l’annuncio del divorzio Wanda Nara e Mauro Icardi sembrano di nuovo tornati d’amore e d’accordo, come mostrano gli scatti pubblicati dal calciatore su Instagram.

“Mi piace quando la gente dimostra il poco che sa parlando troppo“, ha scritto il calciatore a corredo delle foto in cui posa accanto alla moglie, che tiene in braccio un cucciolo di bassotto, nuovo membro della famiglia. Nessun bacio e nessun gesto di tenerezza eclatante, ma il fatto di apparire insieme dopo le ultime turbolenze fa ben sperare in un riavvicinamento, l’ennesimo per la coppia che in dieci anni di matrimonio si è lasciata e ripresa più volte.

Perché Wanda Nara e Icardi si erano allontanati

Lo scorso luglio Wanda Nara aveva annunciato la sua separazione da Mauro Icardi attraverso una dichiarazione al programma tv argentino Pomeriggio America, ma l’imprenditrice ci ha abituati ai tira e molla continui con il marito. La sua stessa avvocatessa aveva dichiarato: “Se la separazione è definitiva? La parola separazione ad oggi non esiste, non posso dirlo con certezza perché forse domani li rivedremo insieme”.

E aveva anche spiegato: “Wanda Nara ha fatto ogni cosa per far funzionare le cose tra loro, Mauro Icardi dovrebbe fare qualcosa per riconquistarla, dovrebbe cambiare atteggiamento. Non posso scendere nel dettaglio. Ma oggi preferisce mettere al primo posto il suo benessere fisico e mentale“.

Del resto Wanda sta ancora combattendo la sua battaglia contro la leucemia, che molto probabilmente l’ha portata a riconsiderare il suo rapporto col marito. A dare qualche chiarimento era stata la stessa argentina, che a Vanity Fair aveva detto: “Lui ogni due per tre prova a riconquistarmi, l’altro giorno è venuto a prendermi in aeroporto con la macchina piena di fiori, poi mi ha portato fuori a cena e mi ha detto ‘Non mi arrendo’. Benissimo, ma io so già che, se tornassimo insieme e tra due mesi gli accennassi una nuova proposta di lavoro, saremmo punto e a capo”.

Adesso però le cose sembrano cambiate: forse è arrivato per loro il momento di sorridere al futuro, fino alla prossima crisi di coppia.