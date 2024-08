“Mauro Icardi non accetta il divorzio e blocca le carte di credito a Wanda Nara”

Fonte: IPA Mauro Icardi e Wanda Nara si sono lasciati dopo dieci anni e due figlie insieme

Quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara è sempre stata una love story da telenovela e anche dopo l’ultima separazione continua ad esserlo. Separazione fortemente voluta dall’imprenditrice e a quanto pare non condivisa dal calciatore, legato alla vincitrice di Ballando con le Stelle da oltre dieci anni. Dopo l’annuncio di Wanda Maurito avrebbe prima fatto il possibile per riconquistare l’ormai ex moglie (condividendo alcune sue foto audaci sui social) per poi vendicarsi toccando le sue finanze.

Mauro Icardi avrebbe bloccato le carte di credito a Wanda Nara

Stando a quanto spifferato da Majo Martino nel programma tv argentino Mañanísma, Mauro Icardi, del tutto contrario al divorzio, avrebbe bloccato le carte di credito a Wanda Nara. E non sarebbe la prima volta: già qualche anno fa, ai tempi del chiacchierato flirt con China Suarez che portò alla prima separazione tra Wanda e Icardi, il calciatore del Galatasaray si vendicò così della Nara.

Icardi recidivo, dunque, come emerge anche dalle parole di Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara nonché una delle sue migliori amiche. “Non so da dove provengano queste informazioni. È vero però che gli uomini spesso fanno questa mossa come misura coercitiva. In caso di separazione, la prima cosa che fanno gli uomini è togliere la carta di credito o non farsi carico degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni”, ha dichiarato la Rosenfeld che è stata interpellata nel corso della trasmissione.

Martino ha assicurato che l’informazione è arrivata direttamente da Wanda, che in Argentina è uno dei personaggi più chiacchierati e amati. “Se proviene da lei allora è plausibile”, ha replicato il legale. Pare che la Nara sia molto infastidita dal gesto dell’ex marito anche se può contare sulle proprie finanze tutt’altro che esigue.

Wanda Nara non è una semplice wag e lavora nel mondo dello showbiz fin da ragazzina. Ha iniziato come modella e attrice teatrale per poi affermarsi come soubrette, conduttrice, influencer, imprenditrice e addirittura cantante (con all’attivo alcune canzoni che sono entrate anche nelle classifiche musicali del suo Paese).

“Do molto valore al denaro – ha raccontato in passato Wanda – Sono molto consapevole, sono mamma di cinque figli. Spendo perché guadagno e spendo per quello che mi piace ma ho investito molto bene e sento che i miei bambini mi ringrazieranno. Sono molto orgogliosa dei figli che ho, potrebbero vivere senza lavorare”.

La Nara è mamma di cinque figli: Valentino, Constatino e Benedicto avute dall’ex Maxi Lopez e Isabella e Francesca, nate dall’unione con Mauro Icardi.

Perché Wanda Nara ha lasciato Mauro Icardi

A breve Wanda Nara tornerà protagonista sulla tv argentina: condurrà la versione locale di Bake Off. Nell’attesa si sta godendo le vacanze con le figlie Isabella e Francesca. Prima il Brasile, poi Miami. In cerca di quella serenità e tranquillità che Wanda sembrava aver perso da tempo a causa del suo legame on-off con Mauro Icardi, come spiegato dal suo avvocato.

“Wanda Nara ha fatto ogni cosa per far funzionare le cose tra loro, Mauro Icardi dovrebbe fare qualcosa per riconquistarla, dovrebbe cambiare atteggiamento. – ha detto Ana Rosenfeld – Oggi Wanda preferisce mettere al primo posto il suo benessere fisico e mentale”. Va ricordato infatti che la 37enne è ancora alle prese con la sua battaglia per la leucemia, scoperta un anno fa.