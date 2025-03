Wanda Nara: “Icardi è solo. Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso soldi”

Wanda Nara non è un’adultera. O almeno è quello che sostiene la soubrette e imprenditrice, che è tornata a parlare della sua separazione da Mauro Icardi smentendo i presunti tradimenti che le sono stati affibbiati nell’ultimo periodo. La 38enne ha inoltre fatto chiarezza sull’ingente patrimonio che l’ex coppia ha accumulato in oltre dieci anni di matrimonio e non ha esitato a lanciare qualche frecciatina all’ex marito, che senza giri di parole ha definito “una persona sola, senza amici e famiglia”.

Wanda Nara e la verità su tradimenti e patrimonio

In collegamento telefonico con il programma argentino LAM, Wanda Nara ha chiarito di aver tradito Mauro Icardi ma solo dopo il tradimento del giocatore con China Suarez, la sua attuale compagna.

“Dopo aver subito una situazione così drammatica, la mia famiglia non è mai riuscita a ricomporsi. Io, Wanda, non potevo perdonare”, ha detto riferendosi al Wandagate scoppiato nel 2021. In realtà dopo una lettera d’amore di Icardi, Wanda aveva provato a dimenticare ma invano.

E negli ultimi tre anni i due sono rimasti insieme solo apparentemente perché, stando almeno alla versione fornita dalla Nara, il rapporto con l’ex marito era ormai compromesso, costellato di crisi e litigi continui, allontanamenti e riavvicinamenti. Proprio durante un momento di allontanamento, Wanda avrebbe avuto una breve liaison con Keita Baldè, all’epoca sposato con Simona Guatieri.

“L’ho ammesso anche io. Era molto tempo dopo il tradimento di Mauro ed eravamo già separati, vivevamo in due situazioni diverse”, ha spiegato Wanda che ha poi negato il flirt con un altro calciatore, Federico Fazio: “La situazione di Fazio è stata denunciata. Non lo conosco, non l’ho mai visto in vita mia, non so nemmeno come gioca”.

Wanda Nara si è detta poi tranquilla nonostante Icardi l’abbia denunciata per tradimento, presentando in tribunale diverse prove delle sue presunte scappatelle. Una situazione che potrebbe compromettere l’esito del divorzio ma Wanda è stata piuttosto chiara su questo punto.

“Non cambia nulla se viene fuori che io sono un’adultera, o un adultero lui, non cambia nulla. In Italia abbiamo già da anni diviso il nostro patrimonio. Non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso soldi, non consideratemi una sciocca“.

Mauro Icardi è triste e solo?

Wanda Nara ha infine etichettato Mauro Icardi triste e solo, senza nessuno di davvero importante su cui contare. Secondo la soubrette per questo motivo l’ex marito l’accompagnava spesso al lavoro quando non era impegnato in qualche partita di calcio.

L’abbiamo visto ad esempio a Ballando con le Stelle, dove Wanda è stata protagonista e vincitrice nell’autunno 2023, e nel format argentino Bake Off Celebrity, che la Nara conduce da qualche tempo. E pure a Belve: Mauro era dietro le quinte mentre l’ex moglie si faceva intervistare da Francesca Fagnani.

“Non ha amici né famiglia quindi voleva stare con me – ha assicurato Wanda – Ha solo un amico in Italia ma si vedono poco”. “Cosa intendi con “non ha famiglia”? Non è andato a trovarli con China Suarez?” ha chiesto il conduttore di LAM Angel de Brito, riferendosi alla visita di poco tempo fa a Rosario, dove Mauro è stato fotografato con il padre.

“Non vedeva la sua famiglia da tre anni. Un pomeriggio è andato a Rosario. Dov’era la sua famiglia per tutti i suoi Natali o compleanni?”, ha replicato Wanda.

In realtà in passato Ivana Icardi, la sorella di Mauro, si è espressa più volte contro l’ex cognata, ribadendo che era stata lei ad allontanare l’attaccante dalla sua famiglie. Accuse arrivate nel salotto di Barbara D’Urso e non solo, alle quali i diretti interessati non hanno mai replicato.