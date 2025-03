La Volta Buona, Simona Guatieri contro Wanda Nara: “Non è il top dell’esser donna”

Fonte: IPA Simona Guatieri e Wanda Nara

A distanza di tre anni, Simona Guatieri torna a parlare dei tradimenti del suo ex Keita Baldè: nel salotto de La volta buona, la modella e conduttrice ha rivelato infatti le dinamiche della relazione extra-coniugale tra il calciatore e Wanda Nara. Proprio nei confronti della showgirl argentina, Simona ha speso parole molto dure: “Non è il top”.

Il racconto di Simona Guatieri a La volta buona

Non è mai semplice affrontare il dolore legato ad un tradimento. Soprattutto quando si è consumato sotto i riflettori. Lo sa bene Simona Guatieri, ex moglie del calciatore Keita Baldé, che tre anni fa fu tradita da quest’ultimo con la showgirl Wanda Nara, all’epoca legata a Mauro Icardi. Nel salotto di La volta buona, la modella e conduttrice ha rivelato alcuni dettagli di quello spiacevole episodio che, nonostante siano passati tre anni, continua a farle male.

“Riesco a parlarne con naturalezza solo oggi, dopo tre anni. Quando mi chiamò Mauro Icardi per avvisarmi della relazione tra Wanda e Keita gli ho creduto subito anche perchè avevo già le prove. Sono cose che non ti spieghi. Qualsiasi uomo quando tradisce chiede scusa, però poi quella cosa rimane non è che si cancella” ha spiegato Simona.

La situazione precipitò quando, a pochi mesi dalle nozze, arrivarono degli scatti da Dubai, città in cui suo marito era in ritiro e Wanda lo raggiunse: “E’ stata dura, un mix di sensazioni. Io ero qui a Milano ed è stato davvero difficile; penso di essere andata anche in depressione, mi sono fatta aiutare. Ho avuto una mental coach e una psicologa. Proprio il concetto di famiglia si sgretola in un secondo: non tanto l’idea di tuo marito, ma quella del matrimonio, dei 2 figli. Sono cose a cui dai un valore. Lì decisi di separarmi”.

Simona Guatieri, le parole su Wanda Nara

Anche Wanda Nara ha pubblicamente parlato della relazione con Keita Baldè nel corso di una puntata di Belve, ben prima che esplodesse un vero e proprio scandalo con la diffusione dei suoi scatti con il calciatore. Tra le due donne, tuttavia, ci sarebbe stato un confronto: “Se io e Wanda abbiamo parlato? Certo, abbiamo chiacchierato. Si preoccupava di cosa io pensassi di lei. Io ovviamente le ho detto che immagino che le cose si fanno in due, me la sono presa con mio marito ma di certo lei non è il top dell’essere donna. Quando l’ho vista da Francesca Fagnani ho provato rabbia e nervosismo” ha spiegato Simona.

La situazione con Keita Beldé, a contrario, sembra essere molto diversa oggi rispetto a tre anni fa, come ha precisato la modella: “Siamo separati legalmente ma ci siamo dati questo anno di pausa prima di mettere la firma definitiva. Credo questo tempo di lontananza lo abbia fatto riflettere. Sono certa che mio marito non fosse innamorato di Wanda” ha ribadito la Guatieri. Insomma, tra lei e Keita sembra essere (quasi) tornato il sereno, mentre non si può dire lo stesso di Wanda e Mauro: proprio nella giornata di oggi, infatti, la coppia ha ufficializzato il divorzio.