Wanda Nara felice con L-Gante. L’indiscrezione: “Comprati quattro test di gravidanza”

Dopo un paio di settimane separati a causa dei problemi legali che Wanda Nara sta affrontando con l’ex marito Mauro Icardi, la soubrette e L-Gante hanno deciso di tornare ufficialmente insieme. E ora sono più innamorati e felici che mai, tanto che nelle ultime ore è tornata a galla in Argentina la notizia della presunta gravidanza dell’ex vincitrice di Ballando con le Stelle. Pare che un collaboratore della coppia si sia recato in farmacia per acquistare non uno, bensì quattro test di gravidanza. E il sogno di Wanda di avere un sesto figlio potrebbe finalmente realizzarsi.

Wanda Nara è incinta di L-Gante?

Wanda Nara è al settimo cielo per il suo riavvicinamento a L-Gante che aveva momentaneamente messo da parte per via della sua guerra legale con Mauro Icardi. I due hanno trascorso qualche giorno a Cordoba per motivi di lavoro e ne hanno approfittato per concedersi anche qualche momento di coppia piacevole e romantico. E proprio nella città argentina avrebbero comprato ben quattro test di gravidanza. A spifferarlo in tv è stata un’inviata della trasmissione A la tarde: “Hanno mandato in farmacia una persona di fiducia. Test di gravidanza di marche diverse per capire meglio la situazione”, ha spiegato la fonte.

Per ora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati ma non è la prima volta che si parla di una dolce attesa per Wanda, che non ha mai nascosto il desiderio di un sesto figlio. Un desiderio che non ha mai trovato l’appoggio di Mauro Icardi e degli altri figli. La Nara è già mamma di Valentino, Benedicto e Constantino avuti da Maxi Lopez e di Francesca e Isabella, nate dal rapporto con l’ex giocatore dell’Inter.

Anche L-Gante, nonostante la sua giovane età (è nato nel 2000, nove anni prima del figlio più grande di Wanda), è già padre di una bambina, Jamaica, avuta nel 2021 da una vecchia fiamma.

La reazione di Mauro Icardi

Mauro Icardi non avrebbe fatto i salti di gioia per il ritorno di fiamma tra Wanda Nara e L-Gante. Il calciatore non ha mai apprezzato il cantante e l’ha addirittura definito un cattivo esempio per le sue figlie. Al momento, però, è Icardi a non poter vedere Francesca e Isabella, che resteranno solo ed esclusivamente con la madre fino alle nuove disposizioni del giudice. Mauro è stato denunciato dall’ex moglie per minacce, estorsioni e violenza di genere.

Come se non bastasse Mauro starebbe vivendo la sua prima crisi con China Suarez: “Ha iniziato a frequentarla perché voleva vendicarsi di Wanda ma alla fine è solo un’altra relazione tossica – ha assicurato la giornalista Yanina Latorre – Mauro ha cominciato a stufarsi di China. Lei usa continuamente i suoi soldi per le sue spese e quelle di chi le sta attorno”.

L’attrice e cantante si è infatti trasferita nella villa di Icardi con i suoi tre bambini, mandando su tutte le furie Wanda, che accusa la Suarez di aver rovinato il suo matrimonio. China e Icardi avevano avuto un flirt già nel 2021, quando lo sportivo era ancora sposato con la Nara.

Tra le tante cose, Icardi deve anche fare ritorno in Turchia: il Galatasary è stufo dei suoi scandali e vuole che Mauro si concentri sul recupero fisico dopo l’infortunio dello scorso novembre. Il club turco sarebbe addirittura pronto a rescindere il contratto del 31enne, che sta indubbiamente vivendo uno dei periodi più complicati della sua vita.