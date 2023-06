Diletta Leotta e le molestie mai confessate: il racconto che gela i fan

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Diletta Leotta ha parlato per la prima volta di un triste episodio che ha segnato la sua adolescenza. La conduttrice siciliana – in attesa dal compagno Loris Karius di una bambina che nascerà ad agosto – è stata molestata a scuola. A fare delle avance spinte alla bella presentatrice, che all’epoca era solo una ragazzina, è stato un professore di ginnastica. Un racconto da brividi che Diletta ha avuto il coraggio di fare solo oggi, lasciando così tutti di stucco.

Diletta Leotta è stata molestata dal professore di ginnastica

Diletta Leotta ha rivelato che essere una bomba sexy non è sempre facile e che a volte si tende a giudicare in malo modo senza conoscere in maniera approfondita. “A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente”, ha confidato in un’intervista rilasciata a Grazia.

“Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: ‘Mi fai inzuppare il biscotto’. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto”, ha aggiunto la quasi 32enne, che è molto legata alla sua famiglia.

Diletta Leotta e quel primo incontro con Loris Karius

Sempre alla rivista, Diletta Leotta ha parlato del primo incontro con Loris Karius. Un vero e proprio colpo di fulmine, avvenuto casualmente lo scorso autunno dopo le relazioni finite male con l’attore turco Can Yaman e il modello Giacomo Cavalli. “Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: ‘Guardate, è entrato l’uomo della mia vita’. Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo”, ha spiegato l’ex valletta del Festival di Sanremo.

“Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. E io: ‘Oddio ragazze ha scelto me’. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: ‘Dai, andiamo a conoscerlo’. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati”, ha fatto sapere Diletta, che è ora pronta ad allargare la famiglia.

Dopo la nascita della bambina, prevista per il prossimo agosto, molto probabilmente la coppia convolerà a nozze. Da settimane il volto di Dazn sfoggia un prezioso anello al dito anche se non ha ancora chiarito se la proposta di matrimonio sia arrivata o meno. “Deve chiedermelo lui, sono tradizionalista”, ha affermato con convinzione qualche tempo fa.

Sul nome della nascitura, invece, la Leotta è stata piuttosto chiara: “C’è una discussione in atto. Sono orientata tra Ofelia (il nome della madre di Diletta, ndr) Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta”.