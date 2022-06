Giovanni Allevi: “Ho un mieloma”. La sua lotta contro i “draghi interiori” lontana dal palco

Fonte: ANSA Giovanni Allevi annuncia la malattia: "Ho un mieloma"

Non ci sono parole giuste o sbagliate per dare certe notizie. A volte bisogna semplicemente lasciarsi andare e dire, anche ciò che è brutto e fa paura. Giovanni Allevi ha svelato la battaglia più dura che dovrà affrontare adesso, quella contro un mieloma. Il musicista e compositore lo ha raccontato senza giri di parole nell’ultimo post pubblicato su Instagram, a cuore aperto, mostrando le paure che una diagnosi così ha fatto nascere dentro di lui.

Giovanni Allevi, la confessione sulla salute

Le mani scrivono su un pentagramma, perché quello è il luogo da cui scaturisce l’arte di Giovanni Allevi. Ma la parola che è riportata, nonostante quel suono dolce, è qualcosa di infimo. È questo lo scatto che accompagna il post Instagram in cui l’artista racconta di stare vivendo un momento difficile. Un’altra storia rispetto alla musica, una storia fatta di draghi da sconfiggere, di una malattia da affrontare, di quella paura naturale – e condivisibile – che emerge quando la vita mette di fronte a prove difficili.

Ma c’è una cosa di cui Giovanni Allevi non ha avuto paura: parlare, raccontare, aprire il proprio cuore. Anche se è stato per dare una notizia che è una doccia ghiacciata per tutte le persone che gli vogliono bene e per i suoi tanti fan.

“Non ci girerò intorno – si legge nella breve didascalia a corredo della foto pubblicata sul social – : ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”.

Parole alle quali ha voluto aggiungere anche i suoi sentimenti, aprendo il cuore ai suoi tantissimi follower: “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. Un pensiero che mette nero su bianco tutti i suoi timori e il desiderio di vivere questo momento distante dai fan, di prendersi una pausa, di affrontare questo nuovo “drago interiore” in intimità.

Tantissimi i messaggi di sostegno per il musicista e compositore, per farlo sentire meno solo in questo momento difficile.

Giovanni Allevi, la carriera e la vita privata

Una carriera all’insegna della musica, ma non solo. Perché Giovanni Allevi oltre a essere un talentuoso compositore e pianista, ha messo la sua creatività anche al servizio delle parole. Sono sette i libri che ha scritto tra il 2008 e il 2021, mentre ammontano a 11 gli album in studio e a 10 le composizioni. Una carriera, la sua, che passa attraverso lo studio. Tra questi il diploma in pianoforte nel 1990 al conservatorio F. Morlacchi di Perugia, poi nel 2001 quello in composizione al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel mentre non si è fatto mancare una laurea in filosofia, questa datata 1998.

Se del suo percorso lavorativo si conosce tutto, più riservata la sua vita privata. È sposato con Nada Bernardo, anche lei musicista. La coppia ha avuto due figli: Leonardo e Giorgio.

Ora Giovanni Allevi si appresta ad affrontare una battaglia difficile, quella contro il mieloma un tumore del sangue.