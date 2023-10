Giovanni Allevi torna in tour. Dopo la malattia, le difficoltà, le complicazioni, il pianista annuncia sette nuove date e i fan non potrebbero esserne più felici. Sicuramente sarà un piacere tornare a sentire la magia delle mani e della creatività del grande artista, apprezzato e amato anche per il suo carattere gentile e riservato. Ma i nuovi appuntamenti sono soprattutto un segnale positivo dopo il grave mieloma che lo ha colpito.

Giovanni Allevi: nuovo tour dopo la malattia

Il 2024 sarà l’anno della ripresa e della rinascita per Giovanni Allevi. Il pianista infatti torna in tour dopo la malattia che aveva pubblicamente annunciato sui social a giugno del 2022 . Da allora i suoi follower e fan hanno seguito passo a passo, con apprensione, l’evolversi delle cure e del suo stato di salute. Una “battaglia” che l’artista ha portato avanti con gentilezza, tranquillità, come è nel suo carattere.

Poi il dolore più grande: l’impossibilità di suonare a causa dei tremori alle mani e il dolore insopportabile. Ma una cosa sempre stata certi: Giovanni Allevi non ha mai perso il desiderio di tornare ai suoi concerti e al suo pubblico. Sette nuove date. Sette appuntamenti per tornare alla musica e alla vita. Questo l’annuncio del Piano solo tour, che vedrà il compositore impegnato, nel 2024, in numerose città italiane. Da chiarire che manca ancora la conferma ufficiale da parte dell’artista: la comunicazione è infatti arrivata dalla vendita dei biglietti per i prossimi concerti. Le esibizioni saranno a Parma (il 12 febbraio), al Teatro Massimo di Pescara (il 15). Il 27 febbraio il pianista suonerà al Gran Teatro Morato di Brescia, mentre il 29 sarà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. E poi ci sono le date del 3 marzo quando il compositore è atteso all’Auditorium Parco della Musica a Roma, e quella del 12 aprile al Teatro di Varese, per finire con l’ultimo concerto fissato per il 27 aprile, al Teatro dal Verme di Milano.

Come sta il pianista

“Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo”, scriveva a inizio settembre Giovanni Allevi sul suo profilo Instagram. Parole che avevano immediatamente riacceso la speranza nel cuore dei suoi followers. Aveva poi espresso con poche e potenti parole la sua nostalgia per quei magici momenti di condivisione tra palco e pubblico: “Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell’applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze. Vi prego, aspettatemi ancora un po’, cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell’infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo. Ancora un po’ di pazienza… aspettatemi! Presto saremo di nuovo insieme. Giovanni”.

A giugno 2022 Giovanni Allevi aveva comunicato di essere malato e di essere in cura per un mieloma multiplo da oltre un anno. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, aveva scritto sui social. Nell’occasione aveva anche spiegato la sua scelta (obbligata) di lasciare i palcoscenici per qualche tempo. “La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Ma forse, il momento dell’agognato e sperato incontro potrebbe essere arrivato.