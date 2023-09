Giovanni Allevi, come sta: “Tormentato dalle ferite e dagli incubi”. La foto in ospedale

Fonte: IPA Giovanni Allevi aggiorna i fan: le condizioni del Maestro

Non giungono splendide notizie dal profilo Instagram del celebre compositore Giovanni Allevi. Il Maestro ha fatto ritorno sui social per fornire un aggiornamento ai propri follower in merito al proprio stato di salute, ed è stato alquanto franco nel descrivere la condizione in cui si ritrova oggi.

Il suo è al tempo stesso un post sofferto ma ottimista, che lascia intravedere un barlume di luce, anche se il dolore provato è enorme. Tutto ha avuto inizio alcuni mesi fa, quando Giovanni Allevi ha reso nota la notizia del mieloma di cui è affetto.

Come sta Giovanni Allevi

Non si è fatto attendere di certo il caldo abbraccio dei fan nei confronti di Giovanni Allevi, che ha trovato la forza di condividere con il pubblico un pezzo della sua vita quotidiana, fatta di dolore, difficoltà e speranza. Nello scatto pubblicato lo si vede in piedi, con il volto coperto da una mascherina, al fine di proteggersi.

Rientra infatti, com’è facile immaginare, nel novero dei soggetti fragili. Le sue difese immunitarie non sono in grado di sostenerlo pienamente, il che spiega tutte le precauzioni del caso per evitare malanni anche lievi, che nel suo stato potrebbero rivelarsi molto gravosi. Indossa infatti un berretto, che va anche a coprire la sua testa ormai priva della folta capigliatura che lo ha sempre contraddistinto.

Chiaro come la foto sia stata scattata in ospedale, dov’è impegnato a svolgere esercizi di riabilitazione e viene tenuto sotto stretta osservazione. La sezione commenti è colma d’amore e anche di analisi alquanto complesse. C’è infatti chi non vede l’ora di vederlo nuovamente al pianoforte e ha voluto così vedere in quella scala nell’immagine un chiaro segnale. Allevi starebbe evidenziando il suo percorso di lotta contro la malattia, sottolineando il processo per uscire dall’incubo, un gradino dopo l’altro.

Interpretazioni a parte, però, ciò che resta di concreto di questo post sono l’amore incondizionato e le parole del compositore: “Adesso sono come un reduce. Tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio”.

Tanti i commenti di supporto, stima e amore, che avranno di certo colmato di gioia il cuore dell’artista. Tra i tanti spicca quello di Arianna Mihajlovic, figlia dell’ex allenatore Sinisa Mihajlovic, scomparso nel 2022.

La malattia di Giovanni Allevi

Questo post, pubblicato decisamente a sorpresa (molto gradita dai suoi fan, ndr), ha ridestato la curiosità del pubblico, che si chiede di cosa soffra il Maestro Giovanni Allevi. Il celeberrimo compositore sta lottando contro un mieloma multiplo. Si tratta di un tumore che colpisce una tipologia particolare di cellule del midollo osseo.

Ciò rende la malattia molto complessa da fronteggiare, cimentando il soggetto in un percorso particolarmente lungo e doloroso. Ciò che lascia ben sperare, però, è che Allevi non sembra aver perso la speranza, nonostante tutto. A generare il problema sono le plasmacellule, ovvero globuli bianchi incaricati di combattere le infezioni, generando tutti gli anticorpi di cui l’organismo ha bisogno.