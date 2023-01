Sonia Bruganelli, aspettando il “Gf Vip” l’opinionista sale in cattedra

Fonte: IPA La svolta di Sonia Bruganelli

In queste due settimane natalizie si è sentita la mancanza di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip, per quanto Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli siano stati due degni sostituti della pungente opinionista.

Tornata dal viaggio Oltreoceano insieme alla famiglia, Sonia lunedì prossimo sarà nuovamente presente nello studio del reality show, ma questo 2023 si apre per lei anche con una grande novità.

Sonia Bruganelli sale in cattedra

Dopo il periodo natalizio trascorso oltreoceano per fare la conoscenza del suo nipote acquisito Sebastian, figlio di Stefano Bonolis (primogenito di Paolo), Sonia Bruganelli sta per tornare nello studio del Grande Fratello Vip dove riprenderà il proprio ruolo di opinionista per la gioia di molti spettatori ma forse non di tutti i vipponi che spesso temono il suo giudizio.

Sostituita egregiamente da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge in queste due settimane, la Bruganelli ricomincerà a commentare con la sua consueta sincerità le dinamiche tra i concorrenti della Casa che, giorno dopo giorno, diventano sempre più interessanti.

Oltre a riprendere il suo posto al fianco di Orietta Berti, Sonia apre l’anno in una veste totalmente inedita ossia quella di docente universitaria.

È infatti di queste ore la notizia che la produttrice sarà tra gli illustri docenti dell’Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi organizzato dall’Università Luiss e da TgCom. L’opinionista del Grande Fratello Vip parteciperà al programma di studio in qualità di Amministratore Delegato di SDL e di produttrice.

In particolare, Sonia – che è laureata in Scienza della Comunicazione – terrà un corso su I nuovi contenuti dell’informazione e dell’intrattenimento.

Fonte: IPA

La svolta di Sonia Bruganelli: da opinionista a docente universitaria

Donna tenace e senza peli sulla lingua, Sonia Bruganelli ha iniziato i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella di fotoromanzi.

Da grande appassionata di moda (come dimostrano anche i look sempre impeccabili al Gf), ha poi ideato una linea d’abbigliamento per bambini e ha aperto vari stores nella capitale. Dopo l’incontro con Paolo Bonolis, Sonia ha poi fondato quella che, ad oggi, è una tra le più importanti agenzie di casting per la tv, il cinema e il teatro, la SDL, per poi diventare lei stessa un volto del piccolo schermo come opinionista del Grande Fratello Vip.

In particolare, alla SDL si devono tutti gli iconici volti delle trasmissioni di Paolo Bonolis, comprese le madre natura e le bonas. Inoltre, legata alla SDL di Sonia è anche l’omonima web tv (SDL TV) dove è possibile guardare video inediti, clip e casting di programmi di successo come Avanti un Altro, Ciao Darwin e altre trasmissioni di Paolo Bonolis.

La conoscenza a 360° del mondo dell’intrattenimento, rendono la Bruganelli una perfetta docente dell’Executive Program in Creatività e gestione dei format televisivi dell’Università Luiss.

Il corso, che ha il costo di quasi seimila euro, si svolgerà in 20 incontri e partirà a febbraio 2023 con lo scopo di dare agli alunni competenze adatte a soddisfare le esigenze dei professionisti nel settore dell’audiovisivo. Le lezioni si svolgeranno a Roma presso la Luiss Business School ma potranno essere seguite anche da remoto.