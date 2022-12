“Amore a prima vista”: Paolo Bonolis incontra il suo nipotino Sebastiano. Le foto su Instagram

Fonte: Ansa Paolo Bonolis, il primo incontro col nipotino Sebastiano

È un Paolo Bonolis tenerissimo quello apparso su Instagram: il noto conduttore è stato immortalato per la prima volta sui social insieme al nipotino Sebastiano, nato lo scorso ottobre. Un momento unico per celebrare le festività natalizie a New York, insieme al figlio Stefano e a tutta la famiglia riunita.

Paolo Bonolis, i primi scatti social con il nipotino Sebastiano

Stefano Bonolis, figlio di Paolo, ha condiviso su Instagram degli scatti di famiglia tenerissimi che immortalano i momenti più belli di queste festività natalizie. Impossibile non lasciarsi toccare il cuore alla vista del conduttore col nipotino Sebastiano, nato lo scorso ottobre.

Paolo infatti è partito con tutta la famiglia per recarsi in America e incontrare per la prima volta il suo secondo nipotino, il figlio di Stefano Bonolis e della moglie Candice Hansen, che su Instagram ha pubblicato un video del loro “Amore a prima vista”.

E anche le foto che immortalano questo primo incontro sono davvero dolcissime: nonno Paolo tiene il piccolino sulle ginocchia, ma ci sono anche Davide e Adele – i fratelli di Stefano e figli di Bonolis e Sonia Bruganelli – che abbracciano finalmente il loro nipotino per la prima volta. “Nonno-Zio-Zia”, si può leggere nella didascalia del post di Stefano, felicissimo di avere i suoi affetti sotto lo stesso tetto in questi giorni di festa.

Il conduttore è volato a New York con tutta la famiglia al seguito: insieme a lui infatti ci sono la moglie Sonia e i figli Silvia, Davide e Adele, come testimoniano i numerosi scatti pubblicati dall’opinionista del GF Vip sui social. Il clan Bonolis infatti sta trascorrendo giornate all’insegna del divertimento e della spensieratezza tra le strade di New York, tra visite allo zoo, cene con gli amici e momenti irripetibili.

E nel frattempo questa vacanza porterà la Bruganelli lontana dagli studi del GF Vip per qualche puntata, come il pubblico ha avuto modo di vedere negli ultimi appuntamenti con la diretta del reality show: al suo posto sono subentrati infatti Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

Paolo Bonolis, le parole sul nipotino Sebastiano

Paolo Bonolis aveva parlato della dolce attesa del figlio Stefano e della moglie Candice in una delle sue ultime interviste a Verissimo. “Sarà un altro maschietto, Sebastiano”, aveva confessato nel salotto di Silvia Toffanin. E aveva aggiunto: “Sono contento, loro sono felicissimi, è una cosa bella. Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno”.

Una gioia immensa, condivisa anche dalla moglie Sonia, che su Instagram aveva scritto: “Stefano, sarai un papà meraviglioso. We love you”. Ma per il conduttore si tratta di una felicità rinnovata: nel 2020 Martina, la sua prima figlia, lo aveva reso nonno di Theodore.

A rendere possibile tutto questo anche la Bruganelli, che è riuscita a far ricucire i rapporti tra il marito e i suoi figli: “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui, loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”.