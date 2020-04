Paolo Bonolis diventerà nonno: la figlia Martina è incinta

editato in: da

Paolo Bonolis diventerà nonno: Martina Anne, la figlia del conduttore è incinta. Ad annunciarlo è stata proprio la ragazza sul suo profilo Instagram dove ha postato uno scatto che la ritrae di fronte allo specchio con il pancione in bella vista. Nell’immagine Martina sorride felice e commenta la sua gravidanza, svelando che il neonato verrà alla luce a settembre.

“Sto indossando una salopette premaman – si legge nella didascalia – perché baby Garza nascerà a Settembre e perché sono un’agricoltrice incinta. Congratulazioni a Tito Gramza per avermi messa incinta. Ottimo lavoro!”. Anche il marito di Martina e genero di Bonolis, ha postato su Instagram uno scatto in cui svelava la gravidanza. “Lei è incinta? No no noi siamo incinti!”, ha scritto mostrandosi in un momento di relax con la moglie, seduta accanto a lui sul divano.

Martina è la secondogenita di Paolo Bonolis, sorella di Stefano. Entrambi sono nati dal matrimonio del presentatore con Diane Zoeller, psicologa americana. L’unione è durata dal 1983 al 1988 e dopo il divorzio i figli si sono trasferiti definitivamente negli Stati Uniti. Per un lungo periodo Bonolis era stato distante dai figli più grandi, ma è riuscito a recuperare il rapporto grazie alla sua seconda moglie: Sonia Bruganelli.

Dall’imprenditrice Paolo ha avuto altri tre figli: Silvia, Davide e Adele. Oggi la famiglia è più unita che mai e lo scorso novembre sono tutti volati a New York per festeggiare il matrimonio di Martina. La ragazza si è sposata a pochi mesi di distanza dal fratello maggiore Stefano, convolato a nozze con Candice Hansen. Sonia Bruganelli ha raccontato su Instagram il grande giorno, postando una splendida foto di Paolo che abbraccia la figlia subito dopo la cerimonia.

Qualche mese fa, ospite di Verissimo, Bonolis aveva parlato del legame con Stefano e Martina. “Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York – aveva confessato a Silvia Toffanin -. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”.