Barbara D’Urso è tornata in Italia. La conduttrice partenopea ha trascorso un periodo a Londra, per studiare l’inglese, e poi a Parigi, dove si è concessa qualche giorno di riposo prima di tornare ai suoi impegni. E sì, perché non ha proprio intenzione di fermarsi, anzi. Dopo il doloroso addio a Pomeriggio Cinque, si è infatti ripromessa di andare avanti col suo lavoro e di non arrendersi. A novembre, riprende anche il suo spettacolo teatrale Taxi a due piazze.

Barbara D’Urso in accappatoio su Instagram, gli indizi sul futuro

Ha finalmente voltato pagina. Sembrava impossibile, per lei, andare avanti dopo Pomeriggio Cinque eppure ci ha dimostrato che non bisogna mai mollare. È ripartita da Londra, dove ha trascorso un mese per imparare l’inglese, e poi ha raggiunto Parigi, proprio nei giorni della settimana della moda. Qui si è riposata e si è divertita a condividere le sue giornate con i follower, fatte di colazioni francesi ma anche di tanti look con i quali ha dimostrato di essere in forma smagliante.

Ora che è arrivato il momento di tornare in Italia, Barbara D’Urso lo ha fatto a modo suo. Si è infatti mostrata in accappatoio su Instagram, segno che qualcosa sta cambiando. Una metafora per farci capire che è pronta per nuove sfide e, con la presenza di Nick Cerioni tra le sue stories, ci ha anticipato che potrebbero aver ripreso a lavorare insieme per un imminente ritorno in video.

Era stato infatti lui a curare il suo look dell’ultima edizione di La Pupa e il Secchione Show, che torna con la conduzione di Enrico Papi, ideando per lei i look ispirati a Coco Chanel. Sul suo Instagram, la conduttrice aveva scritto: “Il mio tributo (ironico) all’iconica signora della moda Madame Coco”. Gli abiti indossati erano infatti personalizzati, con bottoni e pendenti recanti le sue iniziali.

Il possibile ritorno in Mediaset dopo Pomeriggio Cinque

Il suo contratto scade a dicembre 2023 e non ci sono programmi in vista per lei. Il suo addio a Pomeriggio Cinque è inoltre avvenuto in maniera rocambolesca, quasi senza preavviso – a suo dire – e ha scombussolato tutti i piani per il futuro. Tuttavia, la conduttrice partenopea potrebbe tornare in Mediaset e per raccontare la sua verità.

Antonio Ricci è infatti pronto a ospitarla a Striscia La Notizia, ma a gennaio, ed è qui che potrebbe spiegare come sono andate veramente le cose con l’azienda. Non che non l’abbia già fatto. A pochi giorni dal comunicato col quale Mediaset ha annunciato il cambio ai vertici, aveva infatti rilasciato una lunga intervista a Repubblica: “Ne ho sopportate tante – forse un giorno lo racconterò – ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no. Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: ‘Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5’. Io non ho concordato niente”.