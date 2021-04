Sarah Nile è diventata mamma: la dolce dedica al piccolo Noah

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Una tenerissima foto e un lungo messaggio commovente: così Sarah Nile ha voluto annunciare a tutti i suoi fan di essere diventata mamma. Nelle ore scorse è venuto al mondo il piccolo Noah, il suo primogenito, e proprio a lui la modella ha dedicato splendide parole d’amore.

Il 9 aprile 2021 è una data che rimarrà per sempre incisa a fuoco nel suo cuore. Sarah ha infatti abbracciato per la prima volta il suo bimbo, dopo mesi di lunghissima e fremente attesa. “Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande… Volevo ringraziare mio marito, le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso, volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all’ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in questo percorso così lungo e tortuoso” – ha scritto l’ex gieffina, cercando di ricordare tutti coloro che l’hanno supportata nel corso della sua gravidanza.

Ma soprattutto è a se stessa che deve il miracolo d’amore che oggi tiene tra le sue braccia: “Volevo ringraziare me per la costanza, la determinazione e la forza che mi ha spinta ad arrivare alla meta. Volevo ringraziare te… Noah… per aver reso le nostre vite ancora più magiche”. Sarah Nile aveva annunciato qualche mese fa di essere in dolce attesa del suo primo figlio, a tre anni dalle nozze con suo marito Pierluigi Montuoro. Un sogno che si è avverato dopo tanto averlo desiderato, dal momento che già nei giorni seguenti il matrimonio la modella aveva rivelato di volere un bambino.

Purtroppo, sulla sua strada ci sono stati alcuni ostacoli che hanno reso difficile la maternità. E una gravidanza in tempi di Covid ha senza dubbio suscitato in lei qualche preoccupazione in più. Ora che tutto è andato bene, Sarah non può fare a meno di lanciare il suo messaggio di speranza: “Nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma non importa minimamente perché l’essenziale adesso ce l’ho tra le mie braccia. Ho perso tante battaglie, ma ho vinto la mia guerra! Donne, mogli, mariti, fidanzati, non smettete mai di lottare e di crederci”.

Il neopapà Pierluigi Montuoro, in questo momento di così grande emozione, ha voluto solamente commentare il post di sua moglie: “Grazie amore mio” – ha scritto, riuscendo ad esprimere in poche parole un vero e proprio mondo di sentimenti. Ora è tempo, per la coppia, di lasciarsi andare alla felicità più pura stringendo il piccolo Noah che è arrivato a portare un raggio di sole in famiglia.