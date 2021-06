Veronica Ciardi, l’ex gieffina e futura moglie di Federico Bernardeschi

editato in: da

Euro 2020: le wags più belle degli Europei sono loro

Il suo sguardo magnetico aveva stregato l’intero pubblico del Grande Fratello ma, ora, il suo cuore è tutto per Federico Bernardeschi. Veronica Ciardi è la compagna e madre della figlia del giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio, impegnato con le mirabolanti imprese del gruppo di Roberto Mancini in campo per Euro 2020.

Romana verace, nasce nella Capitale il 13 luglio 1985. Si affaccia al mondo dello spettacolo nel 2002 con il primo concorso di bellezza, trionfando alle selezioni provinciali per Miss Italia. La notorietà arriva nel 2009, quando decide di partecipare al Grande Fratello. Qui, si fa notare per il suo carattere forte e per i diversi flirt che ha ingaggiato, dapprima con Massimo Scattarella e successivamente con Sarah Nile, con la quale intrattenne un rapporto molto particolare.

Nel 2011, tiene una sua rubrica personale sul settimanale Vip e partecipa al film con Enzo Salvi, Una Cella Per Due. Nello stesso anno, è inviata per Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. In questi anni, continua a coltivare la passione per la moda. Ama molto i bambini ed è stata educatrice professionale presso una scuola per l’infanzia.

La storia d’amore con Federico Bernardeschi è sbocciata nel 2016, mentre entrambi si trovavano a Formentera. La loro unione, che ha seguito un percorso difficile fin dall’inizio, si è conclusa nel 2017 con tanto di annuncio social: “Ci siamo lasciati nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo. Ci saremo sempre l’un per l’altro. È un ragazzo speciale, puro, sincero, con la testa sulle spalle. Quindi colgo ancora qui, pubblicamente, l’occasione per ringraziarlo di tutto”.

Il loro amore sembrava finito fino all’annuncio di Gabriele Parpiglia del 2019, quando rivelò al mondo che la coppia aveva avuto una bambina e che avevano deciso di chiamarla Deva. Veronica Ciardi e Bernardeschi si sono così tenuti lontani dai fuochi del gossip, difendendo la loro famiglia e la loro privacy.

Secondo quanto riporta La Nazione, la coppia sarebbe anche pronta a compiere il grande passo, subito dopo gli Europei di Calcio. La data del matrimonio non è ancora nota ma si sa che si terrà a luglio 2021, a Carrara, presso il Duomo di Sant’Andrea. Il ricevimento si terrà, invece, stabilimento il Principe della Fossa Maestra, di proprietà proprio di Bernardeschi.