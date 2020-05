Pomeriggio Cinque chiude, la D’Urso si commuove e conferma il ritorno a settembre

editato in: da

Pomeriggio Cinque chiude ufficialmente i battenti, ovviamente solo per la pausa estiva. Alla fine di questa ultima puntata della stagione, Barbara D’Urso ha dovuto congedarsi dal suo amato pubblico, e non è riuscita a trattenere l’emozione.

La conduttrice ha voluto salutare e ringraziare tutto il team di giornalisti che, soprattutto in questi ultimi mesi, com’è noto difficili e complicati, l’hanno aiutata a portare avanti il programma: “Senza di voi non sono nulla! Grazie a tutti voi e a tutti coloro che sono stati qui, in pochi, con le mascherine”.

Poi è arrivata la commozione, tenendosi il petto con la mano e non trovando le parole, la D’Urso ha affermato: “Ma che sono pazza?”. E poi riprendendo fiato ha aggiunto: “Volevo ringraziare coloro che sono stati qui con me e che hanno resistito in questi ultimi tre mesi, che sono rimasti qui a lavorare. È grazie a loro che io sono andata in onda, è grazie a loro se vi abbiamo informati”.

Poi Barbara ha confermato il ritorno dello show pomeridiano ai primi di settembre, anche se, come sappiamo, non si fermerà completamente: Live – Non è La D’Urso infatti andrà in onda fino al 14 giugno.

Molto probabilmente l’inizio di Pomeriggio Cinque coinciderà con la partenza di Mattino Cinque, con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, già confermata per il 7 settembre.

Barbara D’Urso, sempre molto affezionata ai suoi telespettatori e instancabile lavoratrice, ha già fatto sapere che non abbandonerà il suo pubblico: “Come faremo ora? Io mi inventerò sicuramente qualcosa, non vi lascio! Sarò sempre su Instagram e poi c’è l’appuntamento della domenica”, ha spiegato.

Intanto la conduttrice può dirsi certamente soddisfatta della sua stagione televisiva a Mediaset, dato l’attestato di stima che ha avuto dalla rete. La scorsa domenica infatti, a Live – Non è la D’Urso, la presentatrice ha voluto ringraziare il suo pubblico: “Sarebbe dovuta essere l’ultima puntata ma, visto il grande successo, e il merito è vostro, l’editore ci ha chiesto di andare avanti per altre domeniche”.

Il palinsesto Mediaset quindi subirà nuovamente delle variazioni: a partire da lunedì 1 giugno Pomeriggio Cinque sarà sostituito da film sentimentali, preceduti dalla puntata de Il Segreto e seguiti poi dalle puntate di Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis.