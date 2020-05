Morgan, l’ex di Jessica Mazzoli svela nuovi retroscena a Barbara D’Urso

editato in: da

Sembra esserci un filo conduttore nella vita sentimentale del cantautore Morgan: la conflittualità con quelle che sono state le donne della sua vita e che hanno segnato il suo privato, nel ruolo di mogli e compagne.

Dopo i recenti diverbi con l’ex moglie Asia Argento, mamma della figlia primogenita Anna Lou, adesso la storia che attira più l’attenzione del pubblico è quella che vede protagonista l’ex compagna Jessica Mazzoli.

Quest’ultima, ospite a Live – Non è la D’Urso, ha recentemente avuto un alterco con la madre del cantante e ha dichiarato che Morgan direbbe il falso sul suo conto. Ha inoltre raccontato:

Nonostante ciò lui ha sempre continuato a cercarmi, anche quando ho iniziato la mia prima relazione (dopo sei anni e mezzo) con Biagio D’Anelli. Continuava a mandarmi messaggi chiedendomi di vedermi.

Chiamato in causa dalla Mazzoli, anche D’Anelli si è sentito in dovere di intervenire per affiancare quella che adesso è la sua ex fidanzata: la loro relazione, infatti, è finita qualche mese fa. L’uomo ha così dichiarato alla D’Urso, durante Pomeriggio Cinque:

L’estate scorsa era nata una frequentazione, che poi era un fidanzamento, con Jessica Mazzoli: abbiamo passato un’estate magnifica. A Morgan dava fastidio: io non ho mai avuto il piacere di conoscerlo e non ho capito perché aveva questo odio, questo egoismo, come se Jessica fosse di sua proprietà.

D’Anelli si è detto, insomma, testimone dei comportamenti ambigui del cantante che da una parte accusava la Mazzoli di averlo abbandonato e dall’altro non avrebbe mai voluto vedere la figlia di sette anni, pur avendo vicina l’ex compagna:

Mi permetto di fare un rimprovero al signor Morgan: parli di problemi economici, ma l’abbraccio di tua figlia, i baci e le carezze sono gratis.

Con queste parole, D’Anelli ha voluto svelare dei retroscena inediti sul rapporto tra Morgan e la Mazzoli. Il cantante, che al momento convive con la compagna Alessandra Cataldo, dalla quale ha avuto la sua terza figlia, non si è momentaneamente sbilanciato sulla vicenda. Non resta che stare a vedere.