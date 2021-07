Can Yaman, la madre Guldem rivela cosa pensa di Diletta Leotta

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Guldem, la madre di Can Yaman, svela cosa pensa di Diletta Leotta. La conduttrice e l’attore si sono concessi una vacanza in Turchia, terra d’origine di Can. Un viaggio magico, all’insegna del mare, ma soprattutto della famiglia. Il divo infatti ha voluto presentare Diletta ai genitori e all’amata nonna, confermando quanto il legame fra i due sia forte.

Interprete di successo e protagonista di fiction campioni d’ascolti, da Daydreamer – le ali del sogno a Mr Wrong, Can Yaman non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con i genitori. Figlio unico e studente brillante, è cresciuto con i nonni e quando la sua carriera di attore è iniziata la madre è sempre rimasta accano a lui, accompagnandolo sul set e consigliandolo.

Per questo motivo aveva fatto molto discutere la notizia di tensioni fra la signora Guldem e Diletta Leotta, ma soprattutto la contrarietà della donna alle nozze con Can. La mamma di Yaman non ha mai commentato l’indiscrezione, ma in questi giorni ha rilasciato un’intervista ai media turchi, svelando cosa pensa davvero. “È molto dolce, molto carina, dolcissima”, ha raccontato.

La mamma dell’attore ha inoltre commentato la notizia riguardo un possibile matrimonio fra Can e Diletta. Secondo alcune indiscrezioni infatti la conduttrice e l’attore starebbero progettando le nozze e il viaggio in Turchia sarebbe stato l’ennesimo passo avanti in direzione dell’altare. Sulla vicenda la signora Yaman non è scesa nei dettagli, ma ha aggiunto: “Se Dio vorrà”, lasciando intendere che il matrimonio potrebbe arrivare molto presto. D’altronde in Turchia la presentatrice ha conosciuto tutta la famiglia del fidanzato ed è stata accolta con grande entusiasmo.

Nel frattempo Diletta e Can continuano a godersi le vacanze, fra gite in barca e baci appassionati, in vista di un anno che sarà impegnativo per entrambi. Diletta infatti affronterà una nuova stagione di serie A, dopo il successo di Celebrity Hunted e una carriera sempre più lanciata come conduttrice, mentre Yaman sarà in tv con diversi nuovi progetti. Fra questi il remake di Sandokan con Luca Argentero e Alessandro Preziosi: un progetto ambizioso e molto particolare che vedrà il divo turco vestire i panni dell’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari.