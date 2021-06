Celebrity Hunted 2, Achille Lauro e le liti dietro le quinte: la verità

editato in: da

Liti dietro le quinte e discussioni: arriva dall’agente di Achille Lauro la verità sulla partecipazione del cantante a Celebrity Hunted 2. L’artista romano è nel cast del reality che andrà in onda a partire dal 18 giugno su Amazon Prime Video.

Achille Lauro, che in questi giorni sta scalando le classifiche con la canzone Mille, realizzata con Fedez e Orietta Berti, ha preso parte allo show in coppia con l’amico Boss Doms. Insieme a loro tanti altri vip in fuga dai loro inseguitori: da Vanessa Incontrada a Stefano Accorsi, passando per Elodie, Diletta Leotta e Myss Keta. Secondo quanto svelato da Dagospia, nel backstage del programma ci sarebbero state delle accese discussioni per la gestione di Achille Lauro.

“A Milano gira voce che dietro le quinte ci sarebbero stati non pochi problemi per la gestione di Achille Lauro – si legge -, in particolare alcuni accennano a scontri accesi tra il management dell’artista e la società di produzione Endemol. Solo cattiverie?”. La risposta all’indiscrezione è arrivata direttamente da Angelo Calculli, il manager di Achille Lauro. “Smentiamo categoricamente quanto scritto oggi all’interno dell’articolo di Dagospia – spiega in una nota stampa -, secondo il quale vi sarebbero stati problemi nella gestione di Achille Lauro dietro le quinte di Celebrity Hunted addirittura riferendosi a scontri occorsi tra il management e la Endemol Shine Italy. Nulla di più falso avrebbe potuto essere rappresentato”.

“L’esperienza di Achille Lauro in Celebrity Hunted è stata a dir poco entusiasmante, serena e a tratti goliardica – si legge ancora -. Tutto è stato gestito alla perfezione grazie al supporto di un team molto professionale e grazie al sostegno di una struttura produttiva come Endemol. Quanto ai rapporti personali del manager con Endemol inutile e superfluo puntualizzare quanto siano ottimi e improntati da sempre, anche per altre occasioni, alla correttezza e reciproco rispetto. Non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema o discussione. Chi riferisce situazioni differenti o contrapposte alle mie dichiarazioni lo fa non tenendo conto della verità”.

Dopo il successo della prima stagione, cresce l’attesa per la seconda edizione di Celebrity Hunted. I vip in gara dovranno fuggire dai loro inseguitori (degli investigatori di professione), nascondendosi e facendo di tutto per non farsi scovare.