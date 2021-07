Can Yaman, Diletta Leotta incontra la nonna: le nozze si avvicinano

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Diletta Leotta incontra la nonna di Can Yaman e le nozze si avvicinano sempre di più. Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice e l’attore starebbero per sposarsi. La love story procede a gonfie vele, nonostante i gossip su una possibile crisi, e i due innamorati si sono concessi una vacanza in Turchia.

Diletta ha avuto così l’occasione di conoscere tutta la famiglia di Can. Non solo la mamma di Yaman, Güldem Hanim, ma anche la nonna. A raccontarlo è stata proprio la madre del divo turco, sua prima fan, che su Instagram ha pubblicato numerose foto che documentano le giornate della coppia in Turchia fra cene, aperitivi in riva al mare e gite in barca.

Negli scatti vediamo Can che abbraccia la nonna materna. Insieme a lui mamma Güldem e Diletta Leotta. “Il giorno più felice per mia madre”, ha commentato la signora Yaman. Nelle immagini i quattro sorridono e sembrano divertirsi molto. Diletta, a quanto pare, è entrata da subito in sintonia con la famiglia del compagno e sta trascorrendo giorni di grande serenità.

Se in passato i media turchi avevano parlato dell’opposizione della madre di Can alla storia con la conduttrice, oggi in famiglia sembra tornato il sereno. Così tanto che è proprio Güldem a postare numerosi scatti degli innamorati. “Mia figlia e mio figlio”, ha commentato posando insieme al figlio e alla futura nuora. Alcune fonti vicine a Yaman svelano che il matrimonio sarebbe vicino. Ed è difficile pensare che sia il contrario dopo aver visto Diletta e Can a Celebrity Hunted 2. La conduttrice ha chiesto aiuto proprio al fidanzato per sfuggire dai cacciatori che la inseguivano e i due sono apparsi di fronte alle telecamere complici e innamoratissimi.

Un’intesa che potrebbe presto essere coronata dalle nozze. Lo stesso Can Yaman qualche tempo fa aveva confermato la volontà di voler sposare la compagna. Il matrimonio potrebbe essere la giusta conclusione dopo un anno di successi per entrambi. Se Diletta sta prendendo sempre più spazio in tv, Can è stato scelto come nuovo Sandokan per recitare nell’omonima serie tv nei panni dell’eroe nato dalla penna di Salgari.