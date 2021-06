Diletta e Can sempre più uniti, su Instagram il ritratto di famiglia

editato in: da

Chiunque fosse ancora in cerca di una prova tangibile e reale dell’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman oggi potrebbe essere accontentato, perché è arrivata la conferma che i due stanno trascorrendo non le vacanze estive insieme, circondati dall’affetto e il supporto degli amici e della famiglia.

Potremmo infatti definire un “ritratto di famiglia” il selfie che la mamma di Can, Guldem, ha condiviso su Instagram, dove si vede la donna accanto a Diletta e Ca, che nella didascalia del post definisce (in turco) “mia figlia e mio figlio”. Scorrendo le immagini, la coppia appare poi in compagnia di una bella comitiva, tra cui il manager dell’attore e alcuni amici storici.

Nelle immagini condivise sui social, si vede il gruppo a bordo della barca che in questi giorni sta cullando i momenti e le vacanze dei due, che a quanto pare si trovano in Turchia. Prima di questo soggiorno, la coppia più inseguita e chiacchierata dell’anno era stata avvistata in Sicilia, terra di origine della Leotta.

Can e Diletta non sono di certo nuovi al gossip sul loro conto, anzi: queste immagini rappresentano uno spaccato della loro estate d’amore. Sicuramente una dolce parentesi tra gli impegni lavorativi: lei ha da poco smentito l’addio a DAZN, mentre lui indosserà sullo schermo i panni del mitico Sandokan, motivo per il quale ha lasciato Istanbul per trasferirsi in Italia, a Roma.

A onor del vero, quella immortalata su Instagram non è la prima volta di Diletta accanto alla mamma di Can: per essere precisi il primissimo incontro in famiglia dovrebbe essere avvenuto circa sei mesi fa, segno che le cose tra i due si fanno serie. E anche se il matrimonio non dovesse arrivare nel breve periodo poco importa: Can e Diletta sembrano intenzionati a viversi il loro amore in serenità, alla luce del sole e circondati da altrettanto amore e affetto. Prima o poi il messaggio arriverà, forte e chiaro, anche a chi in questi mesi è riuscito a mettere in dubbio ogni singolo istante di coppia dei due. E se son rose… queste sembrano essere già fiorite.