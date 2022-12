È lui il più amato dalle star: da Diletta Leotta a Giulia De Lellis, l’amico che tutte vorrebbero

Da almeno una decina di anni è il cane per eccellenza di tutte le star del jet set statunitense: il Pomeranian (o Spitz tedesco nano o Pomerania) è, infatti, la razza di cane che da diverso tempo è nella top 10 di quelle più desiderate Oltreoceano.

La Pomeranian-mania negli ultimi anni è sbarcata anche in Italia dove diverse donne dello spettacolo e influencer hanno scelto di adottare questa tipologia di cagnolino simpaticissimo, piccolo e peloso come un peluche.

Di fatto, infatti, il Pomeranian è un volpino dal carattere straordinario in quanto, essendo la versione in miniatura degli spitz tedeschi, di carattere è legatissimo al padrone e ha l’indole tenace tipica dei cani da guardia.

Da Diletta Leotta a Giulia De Lellis: tutte pazze per i Pomeranian

In principio furono star del calibro di Paris Hilton (che ne ha addirittura sei!) e Kim e Kourtney Kardashian (che li hanno regalati alle loro figlie) a dare il via alla Pomeranian-mania che, a partire dagli Stati Uniti, è negli anni approdata in Italia.

La prima influencer/ragazza dello spettacolo ad adottare un Pomeranian e a farlo diventare virale è stata Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice, infatti, è diventata la “mamma” dell’irresistibile Tommaso Kowalski (che oggi vanta un profilo Instagram da quasi centomila follower) qualche anno fa quando, per una manciata di mesi, era tornata insieme ad Andrea Damante e proprio insieme a lui ha adottato Tommaso.

Oggi che i due non sono più una coppia, e sono rispettivamente fidanzati con Carlo Beretta ed Elisa Visari, si dividono il tempo da passare con il pelosissimo Tommaso in una sorta di “affidamento congiunto”.

Anche l’influencer Giulia Salemi (di recente protagonista di un bellissimo monologo a Le Iene tenuto in sostegno delle donne Iraniane) e il suo fidanzato Pier Paolo Pretelli sono “la mamma e il papà” di Pomeranian che, a differenza di quello marroncino della De Lellis e di Damante, è bianchissimo. Il nome del Pomeranian della coppia nata al Grande Fratello è Prince Valiant Prelemi e anche lui ha una pagina Instagram di tutto rispetto.

Altre famose mamme di un Pomeranian sono Wanda Nara, che intanto si vocifera sia incinta di Mauro Icardi del sesto figlio, e Diletta Leotta la quale a maggio scorso ha presentato ufficialmente sui social il suo Lillo che la segue letteralmente ovunque.

Pomeranian-mania: qualche curiosità sul cane più amato dalle star

Piccolo, tenerissimo, tenace e furbo: il Pomeranian è una razza di cane perfetta per chi ha un appartamento piccolo o viaggia molto.

La sua stazza minuta lo rende l’amico a quattro zampe perfetto da portare ovunque senza disagi e, nonostante sia piccolissimo, è in realtà un cane molto forte fisicamente che arriva a vivere anche sedici anni.

Il Pomeranian ha un udito straordinario per questo è spesso usato come cane sentinella: è lui, infatti, ad avvertire i cani più grandi se qualcosa non va. Ovviamente, come i tutti i cani, anche il Pomerania non è un giocattolo: ha bisogno di cure (spazzolargli quotidianamente il pelo, ad esempio, è d’obbligo), di attenzioni costanti e affetto incondizionato.