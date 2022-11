Diletta Leotta su Instagram con Loris Karius: non si nascondono più

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Diletta Leotta e Loris Karius non hanno più nessuna voglia di nascondersi: dopo essere stati paparazzati durante la loro vacanza a Miami, i due hanno deciso di uscire allo scoperto. Su Instagram infatti la conduttrice di Dazn ha pubblicato uno scatto proprio in compagnia del portiere del Newcastle: è la prima foto apparsa su Instagram della coppia, che sancisce di fatto l’inizio di un nuovo amore.

Diletta Leotta e Loris Karius: la prima foto insieme su Instagram

Era solo questione di tempo e alla fine la conferma è arrivata: Diletta Leotta ha pubblicato la prima foto ufficiale in compagnia di Loris Karius sul suo profilo Instagram. Del resto gli appassionati di gossip non aspettavano altro: solo qualche giorno fa la coppia era stata paparazzata dal settimanale Chi a Miami, dove la conduttrice e il calciatore hanno trascorso una romantica vacanza lontano da tutti e tutto.

Una vera e propria fuga d’amore quella documentata dal giornale di Alfonso Signorini: la Leotta e Karius sono stati immortalati in atteggiamenti decisamente intimi, tra coccole e passeggiate mano nella mano.

Adesso, a conferma di quella che sembra una frequentazione ormai ben avviata, è arrivato uno scatto pubblicato tra le storie di Instagram di Diletta. La bella conduttrice ha documentato la sua domenica di relax, e così tra le foto di una passeggiata in bicicletta e brevi filmati della sua gita fuori porta ha fatto capolino un selfie insieme al portiere, con tanto di tag.

Nella foto i due appaiono felici e sorridenti, lei in primo piano, mentre il calciatore con le mani è intento a fare il gesto di vittoria. Poi un giro per i mercatini natalizi, prontamente documentato sui social.

Fonte: Instagram

Diletta Leotta e Loris Karius, l’amore è nell’aria

Non possiamo (ancora) sapere se quello tra Diletta Leotta e Loris Karius è già amore, ma di certo la conduttrice è riuscita a ritrovare il sorriso al fianco del bel portiere tedesco.

A battere tutti sul tempo era stato il settimanale Gente, che aveva scoperto il flirt tra la conduttrice e il calciatore. Tutto sarebbe iniziato alla fine dell’estate sui social, dove i due avrebbero iniziato a seguirsi. Poi sono arrivate le prime foto insieme sui giornali di gossip: il settimanale Chi aveva pizzicato Karius a Milano in procinto di incontrarsi con la conduttrice di Dazn. “È volato a casa sua da Londra“, si leggeva sulla rivista di gossip a corredo delle foto che mostravano l’ingresso del calciatore a casa della Leotta.

Persino il Sun li ha beccati in giro per Milano mano nella mano: del resto non stupisce l’attenzione dei fotografi verso la coppia, visto che Loris Karius è considerato uno dei calciatori più sexy del mondo. Nel frattempo gli obiettivi dei paparazzi sono arrivati fino a Miami, dove i due si sono concessi qualche giorno di relax, complici la pausa dal lavoro di entrambi: lui non è stato convocato dalla sua nazionale, lei ferma per lo stop del campionato.

Per Diletta è ormai definitivamente archiviata la relazione con Giacomo Cavalli: a sancirlo il primo selfie della conduttrice con il suo bel calciatore, dove i loro sorrisi valgono più di mille parole.