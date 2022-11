Diletta Leotta e Loris Karius escono allo scoperto: la vacanza romantica a Miami

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Fuga d’amore per Diletta Leotta e Loris Karius: la conduttrice di Dazn e il calciatore, portiere del Newcastle, sono volati insieme a Miami per una vacanza all’insegna del relax. Il loro è un legame sbocciato da poco, ma l’intesa è evidente: i due sono stati paparazzati dal settimanale Chi in atteggiamenti che lasciano poco spazio ai dubbi, senza aver più paura di nascondersi.

Diletta Leotta e Loris Karius: la fuga d’amore a Miami

Hanno approfittato della pausa forzata dei mondiali del Qatar per una fuga d’amore a Miami: Diletta Leotta non sarà impegnata con il lavoro nelle prossime settimane, mentre Loris Karius non è stato convocato dalla sua nazionale, e sarà lontano dai campi da calcio fino a dicembre. Quale migliore occasione per godere di un po’ di relax?

La coppia, nonostante si frequenti da pochissimo (pare che la loro conoscenza vada avanti da un mese e mezzo), sembra già molto affiatata: Diletta e Loris sono stati paparazzati dal settimanale Chi al mare, a prendere il sole nella spiaggia di Miami Beach. Le foto parlano chiaro: tra coccole, grandi sorrisi, e passeggiate mano nella mano, l’intesa è evidente.

I due non si preoccupano dei paparazzi, anche se per uscire allo scoperto sui social è ancora troppo presto: sia la Leotta che Karius hanno pubblicato sui rispettivi account Instagram una foto proprio a Miami, ma senza fotografarsi insieme.

Gli scatti risalgono a qualche giorno fa, e anche tra le storie i due hanno condiviso poco o niente della loro vacanza insieme. Gli obiettivi dei fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini però li hanno raggiunti anche oltreoceano, e del resto non è certo la prima volta che la coppia viene paparazzata insieme. Prima sono stati beccati insieme a Milano, poi a Londra, tanto da finire sulle pagine del Sun.

Fonte: IPA

Diletta Leotta e Loris Karius, la storia più chiacchierata del momento

Se da un lato sono tante le coppie che hanno messo la parola fine al loro amore, dall’altro la coppia formata da Diletta Leotta e il portiere del Newcastle sta decisamente attirando l’attenzione degli appassionati di gossip.

Dopo la rottura con Can Yaman a un passo dall’altare, la conduttrice aveva cominciato a frequentare l’imprenditore e modello Giacomo Cavalli: non ci sono mai state dichiarazioni pubbliche che annunciassero la loro relazione, a ragione visto l’eccessiva pressione mediatica che si era scatenata durante la love story con l’attore. Cavalli era presente sia al compleanno di Diletta in Sardegna che al matrimonio del fratello Mirko, cosa che faceva sperare in una relazione a lungo termine.

Una storia però che è durata il tempo di qualche pettegolezzo, perché dopo qualche settimana la Leotta ha conosciuto il calciatore, con il quale, pare, ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Del resto i loro sorrisi parlano chiaro: che si tratti di un flirt passeggero o di una storia destinata a diventare un rapporto importante è ancora troppo presto per dirlo. Ma forse per Diletta potrebbe essere l’uomo giusto per ritrovare la serenità e l’amore che cerca.