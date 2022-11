Diletta Leotta, l’amore con Loris Karius conquista gli inglesi. Ma su Instagram esagerano

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Diletta Leotta e Loris Karius formano la coppia dell’autunno: in un anno in cui tanti vip si sono detti addio, per fortuna c’è sempre spazio per l’amore e per i flirt. E quando parliamo della conduttrice sportiva, sappiamo che sceglie bene chi avere al suo fianco: non abbiamo ancora del tutto superato il suo addio a Can Yaman, eppure il suo avvicinamento a Loris Karius, uno dei calciatori più sexy al mondo, è già finito nel mirino della stampa inglese. Se da una parte le cose vanno bene, dall’altra, come sempre, si esagera: su Instagram alcuni commenti sono decisamente da dimenticare.

Diletta Leotta e Loris Karius, la loro storia d’amore sulla stampa inglese

Ilary Blasi e Francesco Totti sono finiti sul New York Times, con un lungo editoriale dettagliato sulla loro storia, e Diletta Leotta e Loris Karius, invece, sono stati “paparazzati” dal Sun. Questo amore, che è sbocciato da poco, sta già conquistando gli inglesi, curiosi di sapere di più sulla conduttrice sportiva. Per il momento, il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, li aveva fotografati mentre si scambiavano il “primo” bacio in pubblico, sancendo così la loro passione.

Il Sun, invece, li ha seguiti, fino a catturare il momento in cui si tengono mano nella mano, in giro per il centro di Milano. Il portiere del Newcastle è uno dei più famosi e seguiti dalla stampa inglese: c’era insomma da aspettarsi una certa “attenzione” da parte dei paparazzi. Vicini e affiatati, sembrano anche “innamorati”: la storia è arrivata dopo le voci sulla relazione della Leotta con il modello Giacomo Cavalli.

Loris Karius è il nuovo amore di Diletta Leotta, dopo Giacomo Cavalli

L’estate di Diletta Leotta è trascorsa tra le vacanze, la vicinanza alla sua cara amica Elodie (con cui si è “sfidata” a colpi di look) e una presenza fissa: Giacomo Cavalli. Aveva addirittura scelto di portare il modello al matrimonio di suo fratello, Mirko Manola. Ma, alla fine, non sono stati più avvistati insieme, fino a quando la Leotta, che ha conosciuto Karius a Londra, non è uscita allo scoperto con il calciatore.

I commenti su Instagram che esagerano

Come sempre, quando si è sotto i riflettori, ci si deve aspettare una sorta di “contraccolpo″. Diciamo che la Leotta è stata spesso al centro di diverse critiche, ma in questo periodo lo è particolarmente, soprattutto di commenti ironici per la sua storia con Karius. Nell’ultima foto condivisa su Instagram, in cui oltretutto sfoggia il perfetto look autunnale, alcuni commenti esagerano, ma la cattiveria non si traveste mai da ironia, e il risultato è scontato.

La maggior parte sono incentrati sulla sua relazione con Loris Karius, mentre altri si lasciano andare a una retorica allusiva che francamente ha stancato. La conduttrice sportiva, in ogni caso, non ha mai ceduto, evitando di replicare e andando avanti per la sua strada. E chissà che questo nuovo amore non la porti davvero a sentire le campane a nozze: è presto per dirlo. Ma gli ingredienti di una “favola bella” ci sono tutti.