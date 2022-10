Diletta Leotta: le prime foto con Loris Karius, il calciatore più sexy al mondo

Fonte: IPA Diletta Leotta, week end nel deserto (con Marcell Jacobs). Corse, risate e outfit glam&chic

Da un po’ di tempo il nome di Loris Karius era accostato a quello di Diletta Leotta in nome di un presunto flirt, nonostante non ci fossero prove definitive di tali voci, ma ora sembrerebbe proprio essere sparito ogni dubbio: la conduttrice, dopo la breve frequentazione con Giacomo Cavalli, è stata avvistata dal settimanale Chi proprio con il portiere del Newcastle.

Diletta Leotta e Loris Karius: le prime foto

Dopo le indiscrezioni lanciate dal giornale Gente sulla possibile frequentazione tra Diletta Leotta e Loris Karius, arrivano le prime foto dal settimanale Chi, che ha beccato il calciatore entrare nel palazzo in cui vive la conduttrice a Milano dopo un viaggio verso l’Italia con un volo privato.

“È volato a casa sua da Londra“, così si legge sulla rivista di gossip che mostra il momento esatto in cui il portiere del Newcastle, che fino al pomeriggio era impegnato in una partita di calcio nella capitale inglese, ha fatto il suo ingresso nel portone della Leotta nella città lombarda.

Alto, biondo e con un fisico statuario, Loris Karius è considerato uno dei calciatori più sexy al mondo, ma non è la prima volta che Diletta frequenta un uomo di tale bellezza. Il suo ex più famoso, Can Yaman, è stato ed è tutt’ora uno degli attori più desiderati al mondo dopo il grande successo con la serie turca Le ali del sogno, la quale gli ha fatto guadagnare milioni di fan soprattutto in Italia.

E più o meno lo stile è lo stesso tra Can e Loris, soprattutto per i capelli un po’ lunghi, nonostante i colori differenti.

Il presunto flirt con il calciatore aveva già fatto il giro del web in pochissimo tempo, ma è pur vero che Diletta Leotta nell’ultimo periodo sembrava aver già trovato un nuovo amore, Giacomo Cavalli.

Diletta Leotta, l’addio definitivo a Giacomo

La vita sentimentale di Diletta Leotta è di pubblico interesse da sempre: ogni suo movimento nell’ambito sentimentale è stato seguito negli anni, e adesso non è di certo cambiato qualcosa.

Nell’ultimo periodo, dopo la rottura definitiva con Can Yaman, la conduttrice di Dazn sembrava aver trovato nuovamente il sorriso al fianco dell’imprenditore, modello e surfista Giacomo Cavalli, ma a quanto pare la relazione tra i due non è mai decollata del tutto e ora la Leotta non ha spazio nella sua vita per lui. Eppure era solamente il 18 settembre 2022 quando i due neo fidanzatini erano usciti ufficialmente allo scoperto in occasione del matrimonio del fratello di lei, Mirko, che si è svolto nella magica cornice di Taormina (e prima ancora per il compleanno della conduttrice).

Adesso è tutto finito definitivamente, e da come è intuibile dalle foto riportate dal settimanale Chi, ci sarebbe spazio solamente per Loris Karius, conosciuto dagli appassionati di calcio (e non) per un famoso autogol effettuato mentre giocava per il Liverpool nel 2018, in una partita contro il Real Madrid. Classe 1993 (lui 29 anni, lei 31), sarà davvero il bel calciatore a far perdere definitivamente la testa alla meravigliosa Leotta? Forse, questa, è la volta giusta.