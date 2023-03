Mark Zuckerberg papà, la prima foto su Instagram: “Benvenuta Aurelia”

Fonte: IPA Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan

La Famiglia Meta cresce ancora. Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla Chan hanno annunciato la nascita di Aurelia, terzogenita dopo Maxima, 7 anni, e August, 5. La coppia aveva rivelato di essere di nuovo in dolce attesa lo scorso settembre.

Naturalmente, la comunicazione non poteva che avvenire sulle piattaforme di proprietà di Zuckerberg: le prime foto della piccola Aurelia sono state condivise dal papà contemporaneamente su Instagram e Facebook. Migliaia i commenti di congratulazioni.

Mark Zuckerberg papà per la terza volta

“Benvenuta al mondo, Aurelia Chan Zuckerberg! Sei una piccola benedizione”, così il magnate dell’informatica ha accolto la terzogenita. Un’affettuosa dedica a corredo di due teneri scatti di vita familiare: il papà sul lettone accanto al bebè e, a seguire, la mamma che, serena dopo il parto, stringe la piccola al petto.

Migliaia di follower sono accorsi a celebrare l’ultima erede della dinastia Zuckerberg: “Benvenuta Aurelia, sei nata dell’era della realtà virtuale che il tuo papà sta costruendo”, ha commentato un fan del genio creatore di Facebook. Così come sono stati i social network di proprietà del padre ad accogliere per primi la piccola Aurelia, allo stesso modo fu proprio su Instagram che la coppia di genitori annunciò la dolce attesa: “Un sacco di amore. Felici di comunicare che Max e August riceveranno una nuova sorellina il prossimo anno!” aveva scritto la coppia sotto un tenero selfie.

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan: coppia in affari e nella vita

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan si conobbero circa vent’anni fa, quando entrambi erano studenti nella prestigiosa università di Harvard. Il fortuito incontro avvenne in fila per i bagni, quando Mark era ancora un goffo nerd, ben lontano dal diventare uno degli uomini più ricchi del mondo. Priscilla fu al suo fianco durante la creazione di Facebook.

Il matrimonio arriva nel 2012, dopo quasi dieci anni di fidanzamento. Per l’occasione, fu lo stesso Zuckerberg a disegnare l’anello da donare alla moglie, impreziosito da un grande rubino rosso. Il viaggio di nozze, per i due, fu un sogno all’italiana, tra le meraviglie di Roma e le bellezze della costiera Amalfitana.

In seguito, la coppia ha continuato a collaborare anche al di fuori dalle mura domestiche. Dopo aver conseguito una laurea in medicina nel 2012, sempre ad Harvard, assieme al marito Priscilla Chan ha fondato l’associazione filantropica Chan Zuckerberg Initiative che, grazie al cospicuo patrimonio familiare, opera nella ricerca in ambito pediatrico.

Mark Zuckerberg, beato tra le donne

Al fianco di Priscilla, a vivacizzare la vita di Mark Zuckerberg ci sono altre piccole e tenaci donne. Sono tutte femmine, infatti, le figlie della coppia reale della Silicon Valley. Ad accogliere la neonata Aurelia, troviamo le sorelle maggiori Maxima, detta Max, e August, nate rispettivamente 5 e 7 anni fa.

Delle bambine si sa pochissimo, i Zuckerberg Chan sono, paradossalmente, tra i pochi genitori a non riempire i social network con foto e video della propria prole. Quel che si sa, rivelato dalla stessa Priscilla Chan in un’intervista al The Sunday Times Magazine, è che le piccole condividono con il padre la passione per l’informatica e, a quanto pare, sono già in grado di programmare.