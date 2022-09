Mark Zuckerberg papà per la terza volta: sua moglie Priscilla Chan è incinta

Fonte: IPA Pancioni vip del 2022

Grande festa in casa Zuckerberg: presto arriverà un altro bebè. L’annuncio, arrivato via social nelle scorse ore, è conciso eppure tenerissimo: Mark Zuckerberg e sua moglie Priscilla Chan sono pronti a diventare nuovamente genitori. E a quanto pare la quota rosa di famiglia è destinata ad aumentare, perché anche stavolta si tratta di una femminuccia.

Mark Zuckerberg di nuovo papà: l’annuncio

“Tanto amore! Siamo lieti di condividere con voi che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno!” – si legge sul profilo Instagram di Mark Zuckerberg, accanto ad una dolcissima foto che lo ritrae assieme a sua moglie, mentre le tiene una mano sul pancino. La coppia non potrebbe essere più felice al pensiero che la famiglia sta per allargarsi (ancora una volta): Mark e Priscilla stanno infatti per diventare genitori tris, e a quanto pare non vedono l’ora di accogliere la “new entry” tra le loro braccia.

Ovviamente, l’annuncio della dolce attesa non poteva che arrivare via social: Zuckerberg, universalmente conosciuto per essere uno dei fondatori di Facebook, è ora anche presidente di Meta, l’impresa statunitense che si occupa – tra le altre cose – di servizi quali Instagram, Messenger e WhatsApp. Insomma, è proprio lui il “papà” dei social network, ed è proprio su queste piattaforme che ama condividere la sua quotidianità, tra innovazioni in campo tecnologico e teneri momenti con le sue due splendide bambine, nella loro splendida casa di Palo Alto.

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan, la storia d’amore

La loro è una di quelle storie da favola: Mark e Priscilla si sono conosciuti tanti anni fa, quando ancora nessuno aveva mai sentito il loro nome. Entrambi frequentavano Harvard, la prestigiosa università statunitense, e si sono incontrati mentre erano in fila per usare la toilette, un aneddoto che Zuckerberg ha raccontato suscitando grande ilarità. Un colpo di fulmine ha fatto il resto: insieme da ben 20 anni, nel 2012 sono convolati a nozze con una splendida cerimonia molto riservata, in presenza di pochi amici e familiari.

Priscilla Chan, che si è laureata in Pediatria e ha esercitato per qualche anno, ha sempre speso tutta se stessa per aiutare gli altri. Così, assieme a Mark, ha fondato la Chan Zuckerberg Initiative con l’obiettivo di donare il 99% del valore delle loro azioni di Facebook per finanziare la ricerca scientifica e l’istruzione. Entrambi lo avevano annunciato proprio con la nascita della loro primogenita, attraverso una lettera commovente. La piccola Max, arrivata nel 2015, ha portato grande gioia in famiglia. E appena due anni dopo si è aggiunta anche la sorellina August.

Ora una nuova cicogna è in volo: Zuckerberg e sua moglie, come accaduto già per le altre due figlie, hanno dato la notizia sui social e sono moltissime le congratulazioni che hanno raccolto. Ma la sorpresa più grande è che, ancora una volta, il bebè in viaggio è una femminuccia. A quanto pare, Mark è destinato a rimanere in netta minoranza, davanti ad una quota rosa che continua ad aumentare. E tuttavia non potrebbe essere più contento, pronto ad accogliere questa nuova vita: stando a quanto lui stesso ha annunciato, la bimba nascerà solamente tra qualche mese, probabilmente all’inizio del prossimo anno.