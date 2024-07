Anant Ambani e Radhika Merchant, la (ricchissima) coppia indiana e le loro nozze super lusso

Fonte: Getty Images Anant Ambani e Radhika Merchant

Manca pochissimo a quelle che si preannunciano le nozze più sfarzose e chiacchierate dell’anno. Stiamo parlando del matrimonio di Anant Ambani e Radhika Merchant, due rampolli indiani che celebreranno il loro amore per tre giorni, dal 12 al 14 luglio a Mumbai ad Antilia, residenza di 27 piani di proprietà dei genitori dello sposo. Per l’occasione i festeggiamenti previsti saranno super lusso: tutti i riflettori sono puntati sulla coppia di miliardari, pronti a lasciare a bocca aperta i loro ospiti.

Chi sono Anant Ambani e Radhika Merchant

Lo sposo è Anant Ambani, 29 anni, figlio dell’uomo d’affari indiano Mukesh Ambani, che secondo la classifica Bloomberg Billionaires Index, possiede un patrimonio di circa 118 miliardi di dollari.

Il ragazzo guida l’espansione del settore energetico dell’azienda di famiglia, le Reliance Industries, un conglomerato le cui attività comprendono diversi settori dell’energia, delle comunicazioni, del tessile e della chimica. Ha conseguito una laurea presso la Brown University nel 2017 e ha una grande passione per gli animali tanto da costruire un rifugio di tremila acri.

E la sposa non è da meno: Radhika Merchant, anch’essa 29enne, è la figlia del magnate farmaceutico Viren Merchant e lavora per la sua azienda, la Encore Healthcare. Laureata alla New York University, è anche una ballerina di formazione classica.

I due si conoscono da prima del 2018, e lei a Vogue ha raccontato che con il futuro marito è stato colpo di fulmine sin dall’inizio: “Quel primo incontro ha fatto scoccare una scintilla speciale tra noi, e non è passato molto tempo prima che iniziassimo a frequentarci”.

Fonte: Getty Images

Per Anant Radhika è la persona dei suoi sogni: “Fin da bambino pensavo che non mi sarei mai sposato perché mi sono sempre dedicato alla cura degli animali, ma quando ho incontrato Radhika, ho visto che condivideva i miei stessi valori”. E soprattutto gli è stata vicino nei momenti di difficoltà: “È stata un forte pilastro di sostegno durante i miei momenti difficili, quando ho combattuto con problemi di salute”.

Il matrimonio e i party pre-wedding

I dettagli delle nozze dei due rampolli indiani sono ancora avvolti nel mistero, ma non saranno certo da meno dei due party pre-wedding che hanno anticipato il matrimonio più sfarzoso dell’anno.

Il direttore creativo dell’evento Manish Malhotra, uno degli stilisti più famosi del paese, alla Cnn ha dichiarato di aver creato un matrimonio che “incarna l’essenza stessa dell’India, riflettendo le distinte personalità della coppia. Ogni dettaglio è stato progettato per immergere gli ospiti in un’atmosfera di gioia, amore e festa”.

Intanto la coppia ha già organizzato ben due party pre-nozze. La prima festa si è tenuta dall’1 al 3 marzo nella tenuta degli Ambani a Jamnagar, in India, con circa 1.200 invitati. Tra gli invitati c’era anche Rihanna, che si è esibita nel suo primo concerto completo dopo quasi otto anni (con un compenso che, secondo diverse fonti, è stato stimato tra i 6 e i 9 milioni di dollari).

Tra gli altri invitati pare ci fossero anche Bill Gates, Hillary Clinton, Jared Kushner, Ivanka Trump, Karlie Kloss e Mark Zuckerberg, e sembra che ci fosse un dress code a tema “jungle fever”, con parrucchieri e truccatori per l’occasione.

A fine maggio si è svolto invece il secondo festeggiamento: la coppia e circa 1.200 persone tra amici, familiari e colleghi si sono imbarcati su una nave da crociera a Palermo, in Italia, per un viaggio di quattro giorni, facendo tappa in tutto il Mediterraneo. Tra gli ospiti anche i Backstreet Boys hanno tenuto un concerto a sorpresa e durante una delle serate è andato in scena un toga party, dove a intrattenere il pubblico c’era il dj David Guetta.

E non è finita qui: tra gli ospiti a sorpresa c’erano anche Katy Perry, Andrea Bocelli e Pitbull. Adesso c’è da chiedersi cosa organizzeranno per il loro matrimonio, atteso dal 12 al 14 luglio.