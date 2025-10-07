Alba Parietti e Paola Ferrari, la foto di 40 anni fa: “Amiche di una vita”

IPA Alba Parietti festeggia il compleanno di Paola Ferrari con una foto di 40 anni fa

Nel mondo dello spettacolo, l’amicizia spesso è una merce rara. Quando resiste per decenni, superando l’inevitabile competizione e persino qualche triangolo amoroso, diventa una storia degna di essere celebrata. È quel che ha fatto Alba Parietti, che ha approfittato del compleanno di Paola Ferrari per festeggiare un rapporto che dura ormai da quarant’anni, con una foto “vintage” e una dedica condivise su Instagram.

La dedica di Alba Parietti per l’amica Paola Ferrari

Il 6 ottobre Paola Ferrari ha compiuto 65 anni e l’amica Alba Parietti ha colto la palla al balzo per celebrare l’evento, ma non solo. Condividere su Instagram una foto che le ritrae insieme, giovanissime e splendide, è stato un modo per ricordare a tutti che esistono rapporti di amicizia che possono durare nel tempo, superando tutto, difficoltà incluse.

La loro è un’amicizia nata agli esordi delle loro carriere, negli anni Ottanta: Cara Paola, sono passati quarant’anni da questa foto. Eravamo a Verona dopo il Festivalbar. Due ragazze inquiete, piene di speranza e sogni e tanta voglia di vivere e fare. Quante cose sono accadute, i nostri figli, Francesco, Alessandro, Virginia, i nostri amori, gli amici le nostre vite, sempre intrecciate, belle, poi tristi, poi meravigliose e complicate. Tutto è cambiato, noi siamo cambiate, per rimanere poi sempre le stesse, amiche di tutta una vita. Tantissimi auguri Paoletta mia”, ha scritto la conduttrice.

Un’amicizia indistruttibile

Ci vuole poco per dissolvere un’amicizia, specialmente in un modo spesso caratterizzato da rivalità e dinamiche contorte. Eppure il rapporto tra Alba Parietti e Paola Ferrari ha resistito a tutto questo, un legame speciale di cui le dirette interessate avevano parlato in un’intervista “di coppia” a La Stampa: “Abbiamo avuto fidanzati in comune ma non ci siamo mai scippate un compagno”, aveva ammesso la conduttrice torinese.

E ancora: “È un’amicizia molto, molto forte. Ci siamo conosciute, abbiamo scoperto che abitavamo vicine, e abbiamo cominciato a frequentarci. Abbiamo vissuto una bella parte di vita insieme. Ci siamo molto divertite e condiviso tante cose. Persino gli amori: in tempi diversi abbiamo avuto fidanzati comuni”.

La Parietti, nella medesima intervista, aveva aggiunto: “La nostra è direi una sorellanza. Abbiamo discusso, ci siamo anche allontanate per periodi ma ci siamo sempre capite. Abbiamo avuto un’educazione severa. Eravamo due ragazze che avevano voglia di vivere però con il complesso di non essere prese sul serio dai genitori. Chissà forse anche a questo dobbiamo la nostra forza”.

Gli amori “condivisi”

Qualche tempo dopo, la stessa Paola Ferrari aveva rivelato in un’intervista a Un giorno da pecora i nomi di questi amori “condivisi” con l’amica.

Il primo è stato Alessandro Stepanov: “È stato un passaggio di consegne, io sempre prima. Era uno molto bello”. E poi c’è stato Sandy Marton, “con quale sono offesissima”, lo aveva punto: “Nelle ultime interviste che ha rilasciato non mi ha mai citato. Siamo stati insieme circa tre anni, e poi scoprì che stava anche con Alba, me lo disse lui. Con Sandy avevamo una relazione fluida, così come l’aveva con Alba, ma eravamo giovanissime entrambe, avremmo avuto 22 anni”.