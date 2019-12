Caterina Balivo, Sydne Rome svela il dramma dell’incidente a Vieni da Me

editato in: da

Sydne Rome si racconta a Vieni da Me, svelando l’incidente del suo passato a Caterina Balivo: un dramma che le ha cambiato la vita, ma da cui è uscita più forte che mai.

“Ho preso la macchina dopo che era stata ferma per tre settimane – ha ricordato -. Non funzionava nulla, stavo andando a cinque all’ora, sono andata fuori strada e mi è esploso l’airbag in faccia”. In auto con lei anche la figlia di otto anni che per fortuna non ha riportato danni. L’attrice invece ha subito un trauma al volto che l’ha costretta a un lungo percorso di fisioterapia.

“Sono andata in ospedale – ha detto -, mi hanno ricucito la pelle e non si sono accorti che c’erano i muscoli facciali e quella parte della faccia dopo un po’ si è paralizzata e quindi 10 anni fa ho fatto una fisioterapia ed oggi sto un po’ meglio”. Guardando le foto del suo passato a Vieni da Me, Sydne Rome ha ammesso di non riconoscere il suo volto negli scatti a causa del cambiamento subito dopo l’incidente.

“So che sono io, ma è come rivedere un’altra persona”, ha ammesso. Caterina Balivo ha poi fatto alcune domande a Sydne Rome sui suoi grandi amori, primo fra tutti David Bowie. “L’ho conosciuto perché lui mi ha chiamato per accompagnarlo a Parigi per vedere la prima del suo film e io accettai subito – ha spiegato -. Siamo stati insieme un anno. Era divertentissimo e appetitoso”.

Nel suo cuore anche Julio Iglesias: “Era un calciatore del Real Madrid. Poi ha avuto una botta in testa, è stato in coma e quando si è svegliato ha deciso che non avrebbe più fatto il calciatore e ha cominciato a cantare”. Oggi il cuore di Sydne Rome però è tutto per il marito Roberto Bernabei. Per lui l’attrice ha scelto di convertirsi alla religione cattolica. “La famiglia di mio marito era molto credente – ha spiegato – e il fatto che io non potessi partecipare alle varie funzioni era motivo di disagio. Dopo aver studiato un anno alla Gregoriana che è un’università per preti e ho capito che è lo stesso credo e che Gesù era una persona meravigliosa e così ho deciso di diventare cattolica per mettere armonia in famiglia”.

Al termine dell’intervista la Rome è stata protagonista di un siparietto molto divertente. Dopo aver portato l’aerobica in Italia proprio come Jane Fonda, ha fatto muovere un po’ Caterina Balivo e il cast di Vieni da Me.