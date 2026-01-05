Affari Tuoi, l’euforia per Gennarino mette a rischio tutto. Ma il finale è inaspettato

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

La prima domenica dell’anno di Affari Tuoi si apre con una partita che tiene il pubblico incollato allo schermo fino all’ultimo istante. Protagonista per l’Abruzzo è Danilo, pacchista dell’ultima ora, che affronta il gioco con la leggerezza di chi non le ha ancora viste tutte. Stefano De Martino è invece già pronto per lo speciale del 6 gennaio, quello in cui verranno estratti i numeri valevoli per i premi più ghiotti della Lotteria Italia, ma questo non gli ha impedito di supportare il concorrente del 4 gennaio che a un certo punto pareva prossimo a perdere tutto.

L’inizio fortunato della partita di Danilo

L’avvio è decisamente promettente. Nel primo pacco chiamato se ne vanno solo 50 euro, un segnale incoraggiante che sembra benedire l’inizio del percorso. Subito dopo, però, arriva il primo colpo importante: 10mila euro, il primo pacco rosso della partita, lasciano il tabellone. Seguono i 100 euro e persino il temuto pacco da 0 euro, eliminato senza danni e con un balletto benaugurante guidato da Stefano De Martino. Il solito. La prima manche corre veloce e con il vento in poppa, finché l’ultima chiamata non brucia i 300mila euro, smorzando l’entusiasmo iniziale che era sostanzioso. Prima ancora che il Dottore faccia sentire la sua voce, salutano anche i 15mila euro. La proposta di cambio arriva puntuale come una tassa, ma Danilo rifiuta senza esitazioni.

Il gioco riparte con lo stesso ritmo positivo. Le chiamate successive portano via 200 e 10 euro, seguite dai 5 euro, completando una terzina che rafforza le convinzioni del concorrente: si sente fortunato. Il Dottore induce la prima vera tentazione con un’offerta da 30mila euro, che Danilo respinge, forte di un tabellone ancora favorevole. Subito dopo, però, se ne vanno i 100mila euro, seguiti dai 20 euro. La manche si chiude in modo meno traumatico con l’uscita dei 500 euro. Restano due blu, cinque rossi e il pacco nero. Nuova proposta di cambio, nuovo atteso rifiuto. È a questo punto che Danilo chiama il pacco di Gennarino, che fa il suo ingresso su tre zampe, che sembra consacrare una partita quasi perfetta. L’offerta sale a 35mila euro, ma la sensazione è che Danilo voglia spingersi oltre.

Il finale rischioso

L’euforia, però, presenta il conto. Alla chiamata successiva se ne vanno i 50mila euro, e il Dottore abbassa l’offerta a 30mila. Danilo rifiuta ancora. Poco dopo arriva il momento del pacco nero: Danilo aveva immaginato contenesse i 300mila euro, invece custodiva comunque 100mila euro. L’offerta risale ancora a 35mila, ma la risposta resta negativa. Il colpo più duro arriva con l’eliminazione dei 200mila euro, che complica irrimediabilmente la partita. Con soli tre rossi rimasti, il più alto da 75mila euro, l’offerta crolla a 15mila. Danilo dice no, ma il tabellone si svuota rapidamente: via i 30mila, poi i 20mila.

Il finale è un bivio netto: 1 euro o 75mila euro. L’ultima proposta del Dottore è da 26mila euro, una cifra che invita a riflettere seriamente. Mica bruscolini. Dopo un’attenta valutazione, Danilo accetta. Una scelta decisiva, perché all’apertura del suo pacco scopre che conteneva solo 1 euro, nemmeno aperto. Sui 75000 euro, sono infatti scorsi i titoli di coda.

