Ascolti tv del 13 dicembre, Ballando con le Stelle cambia avversario: la sfida contro Il Volo

Nuovo sabato sera, nuova gara per gli ascolti tv. Questa volta però la sfida non si è consumata, come ormai accade da qualche settimana, tra le due signore della tv Milly Carlucci e Maria De Filippi. Lo scorso sabato è calato il sipario su Tu Sì Que Vales, e così Mediaset ha lasciato campo libero a Ballando con le stelle, che ieri sera è andato in onda con la seconda semifinale, proclamando i finalisti di questa edizione.

Mentre su Rai1 era in programma il dancing show, su Canale5 l’appuntamento era con il concerto evento de Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nella splendida cornice del Palazzo Te a Mantova, per la prima di tre puntate che celebrano la grande canzone italiana.

Su Rai2 invece andavano in onda gli episodi della serie S.W.A.T., e Rai3, come di consueto, proponeva Indovina chi viene a cena, programma d’inchiesta condotto da Sabrina Giannini. Rete4 dava appuntamento con il film d’azione con Liam Neeson Unknown – Senza identità, su Italia1 invece era in programma Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre con Robin Williams. Ma chi avrà vinto sabato 13 dicembre la gara degli ascolti? Ecco i dati della serata.

Prima serata, ascolti tv del 13 dicembre: Ballando con le Stelle vince (senza concorrenza)

Nella serata di ieri, sabato 13 dicembre su Rai1 Ballando con le Stelle dopo il segmento Tutti in Pista a 3.599.000 spettatori pari al 20.9% dalle 21:25 alle 22:34, ha intrattenuto 2.778.000 spettatori pari al 27.6% di share dalle 22:34 alle 1:44.

Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto davanti al video 2.059.000 spettatori con uno share del 17.4% dalle 21:54 alle 1:24. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di 806.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre raduna 901.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge 733.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 Unknown – Senza identità totalizza un a.m. di 561.000 spettatori (3.6%).

Su La7 In Altre Parole Di Più conquista 464.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 298.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 290.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 342.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, i dati del 13 dicembre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi totalizza 4.206.000 spettatori (23.4%) dalle 20:42 alle 21:25. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.869.000 – 22%), l’appuntamento con La Ruota della Fortuna arriva a 5.013.000 spettatori e il 27.9% dalle 20:43 alle 21:51. Su Rai2 TG2 Post è visto da 463.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.067.000 spettatori (6%).

Su Rai3 La Confessione è scelto da 820.000 spettatori con il 4.7% (La Confessione Finale a 685.000 e il 3.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 807.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 560.000 spettatori (3.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda raggiunge 1.017.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 347.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene 446.000 spettatori (2.5%).

Preserale, i dati del 13 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.619.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità ha registrato 3.941.000 spettatori pari al 26%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.810.000 spettatori (14.8%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.391.000 spettatori (16.8%).

Su Rai2 9-1-1 segna 346.000 spettatori (2.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 465.000 spettatori (3.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 668.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.998.000 spettatori pari al 13%, mentre Blob segna 838.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 La Promessa interessa 944.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 RDS Showcase registra 155.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 474.000 spettatori e il 3.5%.

