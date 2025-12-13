Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e il Dottore di Affari Tuoi

Sabato 13 dicembre Rai 1 ha acceso come sempre i riflettori su Affari Tuoi, il game show del preserale condotto da Stefano De Martino. Tutto sembrava procedere secondo tradizione: conduttore impeccabile, pacchisti pronti a raccontare le loro storie e pubblico affezionato davanti allo schermo. Eppure, già dai primi minuti, qualcosa ha iniziato a stonare. Non il cast, non il clima, ma il tempo. Troppo poco.

Affari Tuoi, la puntata lampo che indigna il web

La puntata di Affari Tuoi è sembrata scorrere a una velocità inusuale, tanto da lasciare molti telespettatori con la sensazione che il gioco sia stato “tagliato”. Una percezione che si è trasformata rapidamente in polemica, soprattutto sui social, dove il pubblico non ha perso tempo a far sentire la propria voce.

“Non è corretto che il concorrente del sabato debba fare addirittura cinque tiri per fare in fretta”, ha scritto un utente su X. Un altro ha rincarato la dose: “Cinque? Il Doc ha fretta di finire la partita”. Una critica chiara, che non riguarda il gioco in sé, ma la sua durata percepita come insufficiente se paragonata alle puntata settimanali.

Certo, far iniziare la prima serata ad un orario decente è cosa buona e giusta ma l’impressione di molti è stata che il sabato Affari Tuoi venga ridimensionato per lasciare spazio a Ballando con le Stelle.

Ridurre tutto a una partita compressa ha lasciato molti spettatori delusi, come se mancasse uno degli ingredienti fondamentali del format: l’attesa. Perché Affari Tuoi non è solo una questione di pacchi e cifre, ma di pause, silenzi, battute improvvisate e piccoli riti collettivi.

Stefano De Martino, dal canto suo, ha mantenuto il suo stile impeccabile, cercando di bilanciare ironia e ritmo. Ma nemmeno il suo sorriso disinvolto è riuscito a placare del tutto la sensazione che la puntata sia finita “troppo presto”. Il pubblico, abituato a vivere il gioco come un appuntamento da assaporare lentamente, ha avvertito immediatamente qualcosa di diverso.

Oltre a provare un certo fastidio in merito al divario che si viene inevitabilmente a creare tra i vari concorrenti: molti hanno più tempo durante la partita, altri meno.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Daniele dalla Liguria

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi è stato Daniele, ormeggiatore di navi da crociera genovese, accompagnato dalla sorella Debora. Per esigenze di palinsesto, la partita è sembrata procedere a ritmo serrato, con una successione rapida di tiri che ha dato l’impressione di una corsa contro il tempo.

Nonostante il ritmo veloce, il ragazzo è riuscito a lasciare il programma con grande soddisfazione. Ha affrontato la partita con lucidità e sangue freddo, conquistando subito la simpatia del pubblico.

Il momento decisivo è arrivato nella fase finale del gioco, quando il Dottore ha avanzato la sua offerta conclusiva, invitando Daniele a fermarsi e incassare una somma sicura, ovvero 62.500 euro.

Nonostante la tensione e l’incertezza tipiche di quel passaggio cruciale, il concorrente ha scelto di rifiutare l’offerta, dimostrando grande fiducia nel proprio pacco, il numero 11, tra le sue mani fin dall’inizio della partita.

Una scelta rischiosa, ma che si è rivelata vincente. All’apertura del pacco, l’istinto di Daniele è stato premiato: all’interno c’erano 75 mila euro. Un risultato importante, accolto con entusiasmo e sollievo, che ha chiuso la puntata tra applausi, sorrisi e l’immancabile abbraccio con il conduttore.

